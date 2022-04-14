مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022.. والاستعدادات النهائية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، موضحة أن الامتحانات تعقد ورقيًا وتختلف من مدرسة لأخرى ويتم وضعها من بنك الأسئلة الذي أعده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي تم توفيرها.

تفاصيل مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

وتزامنا مع تحديد مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022، أكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، أنه تم توفير برنامج لمادتي العلوم والرياضيات يساعد الطلاب في التدريب على أسئلة الامتحانات، فضلاً عن وجود مجموعة من الصور والفيديوهات التعليمية التي تسهل عملية التحصيل لدى الطالب.

مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

- 8 مايو امتحان مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية.

- 9 مايو امتحان مادة العلوم ومادة مهارات مهنية.

- 10 مايو امتحان مادة الدراسات ومادة ict.

-11 مايو امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- 12 مايو امتحان مادة الرياضيات.

وفي سياق متصل، أكدت المديريات التعليمية، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 سواء من خلال وضع الأسئلة أو طباعة الامتحانات، موضحة أنه تم تدريب الطلاب على كيفية الإجابة على الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي في مستوى الطالب المتوسط

وقال مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إنه تم وضع أسئلة الامتحانات من بنك الأسئلة المعد من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحاً أن الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط وتعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وأضاف «عبده» لـ«الوطن»، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني، ستعقد في لجان مطبقة لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه تم توجيه المدارس بضرورة الانتهاء من شرح المقررات الدراسية وفق الخريطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.