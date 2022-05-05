جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022.. اعرف الاستعدادات النهائية

أيام تفصلنا عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، وحددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022، موضحة أن الامتحانات ستعقد ورقياً في المدارس ويتم وضعها من «بنك الأسئلة» المعد من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

وفق جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 يؤدي الطلاب يوم الأحد الموافق 8 مايو امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف وامتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

-يؤدي الطلاب يوم الاثنين الموافق 9 مايو امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف.

-يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو امتحان مادة الدراسات لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة ict لمدة ساعة ونصف.

-يؤدي الطلاب يوم الأربعاء الموافق 11 مايو امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف.

-يؤدي الطلاب يوم الخميس الموافق 12 مايو امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف.

تفاصيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

شددت وزارة التربية والتعليم في خطابها للمديريات والإدارات التعليمية، على ضرورة وضع امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 وفق فلسفة التعليم الجديدة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدة أنه تم تدريب المعلمين على فنيات صياغة أسئلة الامتحانات سواء الأسئلة الموضوعية أو الأسئلة المقالية.

الاستعدادات النهائية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

قال محمد عبدالتواب، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بامتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022، موضحاً أنه تم التنبيه على جميع واضعي الأسئلة بضرورة الابتعاد عن الأسئلة السياسية أو الطائفية، مؤكداً لـ«الوطن»، أن الأسئلة من كتاب المدرسة ولا توجد أي أسئلة خارج المقرر الدراسي.

من جانبه، قال مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إن الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط، ولا تشمل أي أسئلة معقدة، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع واضعي الأسئلة بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

وأكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن المديرية طبعت جميع امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 بعد أن وضعت وفق مواصفات وزارة التربية والتعليم، موضحاً أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمَّنة جيداً ومراعية لكل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا.