جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022.. تبدأ غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء جميع الاستعدادات النهائية، لعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حيث تم إعلان جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لجموع الطلاب، إذ تبدأ الامتحانات من صباح غد الأحد 8-5-2022، وتستمر لمدة 5 أيام.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه تم وضع جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، بحيث تبدأ الامتحانات صباح غد الأحد الموافق 8 مايو الجاري، وتنتهى يوم 15 من نفس الشهر، لافتة إلى أن جميع اللجان الامتحانية، تم تعقيمها وتطهيرها للوقاية من تفشي فيروس كورونا والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، منوهة إلى أنه سيتم حظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط لجان الامتحانات، لمنع الزحام وللحد من انتشار الفيروس.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي لها، أن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، وُضع بشكل يناسب جموع الطلاب، مضيفة أن اختبارات المواد التي لم تدرج بالجدول تُعقد عن طريق المدرسة، وأسئلة امتحانات نهاية العام تقتصر على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أن أسئلة الامتحانات لن تخرج عن المنهج.

مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني

1- يوم الأحد 8 مايو: يُعقد امتحان مادة اللغة العربية (ساعتان ونصف) ومادة التربية الدينية (ساعة ونصف).

2- يوم الاثنين 9 مايو: يُعقد امتحان مادة العلوم (ساعة ونصف) ومادة مهارات مهنية (ساعة ونصف).

3- يوم الثلاثاء 10 مايو: يُعقد امتحان مادة الدراسات (ساعة ونصف) ومادة ict (ساعة ونصف).

4- يوم الأربعاء 11 مايو: يُعقد امتحان مادة اللغة الإنجليزية (ساعة ونصف).

5- يوم الخميس 12 مايو: يُعقد امتحان مادة الرياضيات (ساعة ونصف).