تحرير 101 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق والمخابز بالمنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا، 101 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات الرقابية والتفتيشية بالمرور على المخابز البلدية والأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة بالمخابز البلدية والأسواق، وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفين، لتحقيق عملية الانضباط.

ضبط خبز ناقص الوزن

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن المخالفات تنوعت بين (خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – قضايا اخري متنوعة)، بالإضافة لمتابعة الأسواق ورصد المخالفات بين (عدم وجود شهادات صحية – عدم الإعلان عن الأسعار – منتجات مجهولة المصدر).

وأعلنت محافظة المنيا، أنه بداية من اليوم السبت الموافق 7 مايو 2022 سيتم البدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وذلك وفقا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

فتح المحال التجارية من الساعة 7 صباحا

وأوضح محافظ المنيا، أن مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا ستكون من الساعة 7 صباحا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، و تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.