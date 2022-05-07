بالأرقام.. تعرف على نسب التنفيذ للجامعات الأهلية الجديدة بالمحافظات

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأعلى للجامعات الحكومية، حجم ونسب التنفيذ للجامعات الأهلية الجديدة التي يجرى تنفيذها من قبل الجامعات الحكومية المختلفة الموجودة بالمحافظات، وهي جامعات «حلوان ، والمنصورة، وبني سويف، وبنها، وبورسعيد، وقناة السويس، والزقازيق، وأسيوط، والمنوفية، وجنوب الوادي، والمنيا»، حيث أوضحت التقارير نسب الإنشاءات التي جرى الانتهاء منها حتى الآن، ووفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

الجامعات الأهلية الجديدة

وأوضحت التقارير التي حصلت «الوطن» على صورة منها، أن نسب الإنشاءات لـ«الجامعات الأهلية الجديدة» حققت معدلات مرتفعة، حيث بلغت نسب الإنشاءات لجامعة حلوان 65%، وبالنسبة لجامعة المنيا الأهلية 46.8%، وجامعة جنوب الوادي 66.34%، وجامعة المنوفية 35.5%، وجامعة أسيوط الأهلية 67.4%، وجامعة الزقازيق الأهلية 68%، وجامعة بورسعيد الأهلية 56.8%، وجامعة بنها الأهلية 66%، وجامعة بني سويف الأهلية 68.9%، وجامعة المنصورة الأهلية 67.17%.

وزارة التعليم العالي

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر فتح باب التسجيل للحجز اختبارات القبول بالجامعات الأهلية «الجلالة والعلمين والمنصورة والملك سلمان»، خلال الفترة المقبلة وذلك بعد إقرار الحدود الدنيا للالتحاق بها، خاصة وأن اجتياز اختبارات القبول شرط أساسي للالتحاق بجانب تحقيق الحد الأدنى للكلية، مؤكدة أن الجامعات الأهلية الجديدة مجهزة بأحدث الإمكانيات العلمية والبشرية وبما يتماشى مع جامعات الجيل الرابع والتي تعمل على إخراج كوادر تتماشى مع سوق العلم محلياً ودولياً، مؤكدة أن الدراسة منتظمة الفترة الحالية دون رصد أي مشكلات.