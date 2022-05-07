عاجل.. يحيى الفخراني عن شائعة مرضه ووفاته: أنا في بيتي وصحتي تمام

أعرب الفنان الكبير يحيى الفخراني، عن استيائه من الشائعات المتداولة عن تعرضه لوعكة صحية تسببت في نقله إلى أحد المستشفيات، وذلك بعد ساعات قليلة من نفي الأسرة شائعة وفاته.

وقال يحيى الفخراني، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه متواجدًا حاليًا في منزله، وأن كل ما يتردد عن تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وحجزه بالمستشفى، عار تمامًا من الصحة، مبديًا استياءه من مثل هذه الشائعات التي طالته تارة بوفاته وأخرى بمرضه.

يحيى الفخراني: شائعات مرضي ووفاتي مغرضة

وأكد الفنان القدير، أنه بخير ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأنه: «الحمد لله أنا تمام، ودي كلها إشاعات مغرضة».

وكان الفنان يحيى الفخراني، قد تصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بعد انتشار أنباء تفيد بوفاته، الأمر الذي نفته نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، وتأكيدها أن النجم الكبير يتمتع بصحة جيدة ولم يمسسه سوء.