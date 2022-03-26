كارمن سليمان: أحببت تجربة زوجي الغنائية.. وأعيش بنصائح يحيى الفخراني

أشادت الفنانة كارمن سليمان بتجربة زوجها الفنان مصطفى جاد الغنائية، بعد إطلاقه مؤخرا أولى أغنياته «أنت بتاعتي»، التي أطلقها عبر موقع اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي.

كارمن سليمان: أحببت مشروع زوجي الغنائي

وقالت كارمن لـ«الوطن»: «أحببت الأغنية وشجعته كثيرا لطرحها، مع العلم أنني من البداية نصحته بالابتعاد عن تلك الأغنيات التقليدية، ولكن نوعية أغنية أنتي بتاعتي ملائمة للغاية لمشروعه الغنائي، وهو حاليا يجهز لأكثر من أغنية لطرحها خلال الفترة المقبلة».

كارمن سليمان تعيش بنصائح يحيي الفخراني

وشكرت بطلة مسرحية «يا ما في الجراب يا حاوي» المخرج مجدي الهواري، والفنان الكبير يحيي الفخراني على نصائحهم ودورهم الكبير معها في الظهور كممثلة، موضحة: «المسرح أضاف لي الكثير، ففي السنة الماضية تعلمت الكثير بفضل المخرج مجدي الهواري والفنان الكبير يحيي الفخراني؛ أعطوني عشرات النصائح لكي لا أخشى الحضور الجماهيري؛ فالمسرح لم يعد بالنسبة لي مكانا للغناء فقط بل أصبح أيضا للتمثيل، ولا بد من تقديم الشكر لباقي زملائي في المسرحية من بينهم إياد نصار والفنان محمد الشرنوبي».

يذكر أن الفنانة كارمن سليمان، طرحت مؤخرا أغنية مغربية بعنوان لحبك أنت مع الفنان زهير، وأعقبتها بأغنية خليجية بعنوان «خيرة» من كلمات عبداللطيف آل الشيخ، وألحان عبدالقادر الأحمد، وتوزيع محمد عصمت ووتريات أحمد فرحات وبركشن إيهاب فاروق وساكسوف وسام خصاف وجيتار مصطفى أصلان.

ومن المقرر أن تبدأ كارمن عقب شهر رمضان الكريم في إطلاق أغنيات ألبومها الجديد الذي بدأت في تسجيل أغنياته.