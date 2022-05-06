نقابة المهن التمثيلية تكشف حقيقة وفاة يحيى الفخراني: «شائعة.. وصحته جيدة»

انتشرت خلال الساعات الماضية، شائعة وفاة الفنان يحيى الفخراني، ليصبح الخبر الأكثر بحثا على موقع البحث العالمي «جوجل»، في مصر وعدد من الدول العربية.

غياب يحيى الفخراني عن الموسم الدرامي الرمضاني

كشف مصدر من نقابة المهن التمثيلية لـ«الوطن»، أن الخبر المنتشر منذ صباح اليوم ليس له أي أساس من الصحة، وأن النقابة اطمأنت منذ قليل على صحة الفنان يحيى الفخراني، مؤكدين أنه في حال جيدة.

يحيى الفخراني كان قد غاب عن الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2022، حيث كان قد شارك الموسم الماضي بمسلسل زكي نجيب زركش مع الفنانة أنوشكا، أما العام الحالي قد أحب أن يستريح لكي يجهز نفسه لعام 2023.

يحيى الفخراني يشارك في «يا ما في الجراب يا حاوي»

يحيى الفخراني ما زال يواصل العمل على مسرحية «يا ما في الجراب يا حاوي» التي يقدمها على مسرح كايرو شو ويشاركه في العرض المسرحي كل من كارمن سليمان وإياد نصار ومحمد الشرنوبي، وشريف الدسوقي، ونجوم المسرح سما إبراهيم، لبنى ونس، ناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس، وإسماعيل فرغلي.

وكتب أشعار المقدمة والختام، الشاعر حسن المهدي، والألحان للموسيقار مصطفى الحلواني، الذي أعاد توزيع الألحان الأصلية للعرض، والملابس من تصميم نيفين رأفت، وصمم الديكور كريم المهدي.

«ياما في الجراب يا حاوي» عمل فني مأخوذ عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة»، بمعالجة جديدة وتقنيات حديثة أشرف عليها فنيا محمد هاني.