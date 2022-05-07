أسعار البترول ترتفع للأسبوع السادس وتحقق مكاسب بأكثر من 1%

شهدت أسعار البترول العالمية ارتفاعا بقيمة أكثر من 1%، في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تجاهلت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، لتحقق مكاسب أسبوعية للمرة السادسة، حيث جاءت ارتفاع الأسعار بدعم من مخاوف تشديد الإمدادات قبل حظر وشيك من جانب الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، وبلغت مكاسب خام برنت وغرب تكساس نحو 4.9% و4.8% على التوالي.

خام برنت يسجل 112.39 دولار وخام غرب تكساس 109.77

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو بنسبة 1.3%، مسجلةً 112.39 دولار للبرميل، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر يونيو بنسبة 1.4%، ليسجل 109.77 دولار للبرميل، وجاءت هذه الارتفاعات مدعومة باقتراح الاتحاد الأوروبي بالتخلص التدريجي من إمدادات النفط الروسي في 6 أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية عام 2022.

وحققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بعد قرار تحالف أوبك+ بالإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير خلال شهر يونيو المقبل، خاصة في ظل اعتزام الاتحاد الأوروبي حظر جميع خدمات الشحن والتأمين، لنقل النفط الروسي، ولا تزال الخطة تتطلب دعمًا بالإجماع من 27 دولة في الكتلة.

زيادة الإنتاج النفطي في منظمة أوبك+ «432 ألف برميل يوميًا»

وقررت منظمة أوبك+ الاستمرار بنفس سياسة زيادة الإنتاج النفطي خلال الشهر المقبل بمقدار 432 ألف برميل يوميًا، مع زيادة المستوى المرجعي لـ5 دول، وهي السعودية وروسيا والإمارات والعراق والكويت، في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد الأوروبي فرض حظر على واردات النفط الروسي.

ويواجه الاتحاد الأوروبي أزمة إيجاد إمدادات بديلة للطاقة الروسية في وقت ارتفعت فيه أسعار الطاقة، إذ تستورد نحو 3.5 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية الروسية يوميًا، وتعتمد أيضًا على إمدادات الغاز الروسية.