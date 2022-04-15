«خام برنت» يسجل عند التسوية 111.70 دولار للبرميل

ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 2.68%، لتبلغ عند التسوية 111.70 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بنسبة 2.59%، لتسجل 106.95 دولار للبرميل، على خلفية أنباء، أشارت إلى أن «الاتحاد الأوروبي» قد يفرض حظرًا على واردات النفط الروسية.

وفي وقت سابق، حذرت «وكالة الطاقة الدولية»، من أنه قد يتم استبعاد نحو 3 ملايين برميل يوميا من نفط روسيا اعتبارًا من شهر مايو المقبل، بسبب العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أو تجنب المشترين طواعية شحنات روسيا.

انخفاض مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية

من جانبها، انخفضت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، أمس الخميس، بعد إغلاق التداول في «بورصة نيويورك»، وتراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بـ 4 نقاط «1.21%»، ليحقق 4392.59 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» بـ 113.36 نقطة

كما هبط مؤشر «داو جونز الصناعي»، 113.36 نقطة إلى 0.33% ليغلق عند 34451.23 نقطة، وتراجع «ناسداك المجمع» بـ 292.51 نقطة «2.14%»، ليسجل عند الإغلاق 13351.08 نقطة.

بدورها، سجلت أسهم شركات التكنولوجيا، أمس انخفاضا، بسبب مخاوف التضخم وارتفاع عائدات السندات، وتراجع سهم «مايكروسوفت» بنحو 2.7%، كما شهد سهم «آبل»، انخفاضا بـ 3%، وسهم «جوجل» تراجع بـ 2.4%، فيما أغلق سهم «تويتر» على تراجع بنحو 1.7%، كما شهدت أسهم «تيسلا» انخفاضا بنحو 3.7%، وفقا لما ذكرته قناة «سي غن بي سي عربية».

وفي سياق متصل، تراجع أسعار الذهب بنسبة 0.29% إلى 1.971 دولارًا للأونصة، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.49% إلى 1.974 دولارًا.