مواعيد غلق المحلات الصيفية 2022 بداية من اليوم 7 مايو

يبدأ اليوم تطبيق المواعيد الصيفية للمحلات العامة ، وفقا لقرار رقم 456 لسنة 2020

مواعيد غلق المحلات الصيفية 2022 لمحلات التجارية

وستكون مواعيد غلق المحلات الصيفية 2022 وفقا لقرار مجلس الوزراء بداية من اليوم 7 مايو 2022 فى الساعة 11 مساءا للمحال التجارية التى تفتح بداية من 7 صباحا على ان تصبح مواعيد الغلق 12 صباحا أيام الأجازات والعطلات الرسمية ويومى الخميس والجمعة .

مواعيد غلق المحلات الصيفية 2022 للمطاعم

ومواعيد غلق المحلات الصيفية 2022 للمطاعم والبازارات ستكون الساعة 1 صباحا وتفتح الساعة 5 صباحا بما فى ذلك المطاعم داخل المولات التجاريو وتطبق تلك المواعيد على خدمات "الصالة " بالمطعم ولكن تستمر خدمة توصيل الطلبات للمنازل "ديليفرى " طوال 24 ساعة .

مواعيد غلق المحلات الصيفية 2022 للورش

وتحددت مواعيد غلق المحلات الصيفية 2022 للورش والأعمال الحرفية المقامة داخل الكتل والمناطق السكنية ، بالساعة 7 مساءا بينما تفتح فى الثامنة صباحا ، وذلك باستثناء الورش ومحطات الوقود على الطرق والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن .

بينما مواعيد غلق المحلات الصيفية 2022 لمحلات البقالة ومخابز العيش و الصيدليات تكون مستثناة وتراعى وفقا لاحتياجات كل محافظة

إستثناء المحافظات الساحلية من مواعيد غلق المحلات الصيفية 2022

وكذلك مواعيد غلق المحلات الصيفية 2022 بالمحافظات الساحلية يحدد وفقا لقرار محافظ كل إقليم أو لقرار رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لحاجة كل منطقة وإقليم على أن تعرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أولا.