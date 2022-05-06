وزير التنمية المحلية: رفع 280 ألف طن مخلفات في المحافظات خلال العيد

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الأوضاع في المحافظات، بالإضافة إلى جهود رفع القمامة والمخلفات الصلبة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في رصد عدد كبير من حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف استغلالاً لإجازة العيد والإجازات الرسمية وإزالتها في المهد وذلك بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية وتحرير محاضر ضد المخالفين.

وأشاد اللواء محمود شعراوي بجهود العاملين بغرف العمليات بالمحافظات والأجهزة التنفيذية والعاملين بالإدارة المحلية ومنظومة المتغيرات المكانية لجهودهم في رصد أي حالات للتعدي والتعامل الفوري معها.

مواجهة البناء العشوائي

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة استمرار جهود رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء لمنع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي والمخالف على الأراضي الزراعية والتعدي على أملاك وأراضي الدولة بالبناء، والتعامل بحزم مع أي تعديات في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين والمتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات وإزالتها فوراً، لافتاً إلى اهتمام السيد رئيس الجمهورية بهذا الملف المهم وتوجيهاته بالعمل على بذل مزيد من الجهد للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أملاكها وأراضيها، بالإضافة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات مجلس المحافظين.

وطالب «شعرواي» باستمرار المتابعة الدائمة للجهات التنفيذية بالمحافظات لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

27 حالة إزالة في أسيوط

وأوضح تقرير غرفة العمليات إلى نجاح محافظة أسيوط في تنفيذ حوالى 27 حالة إزالة لتعديات على أراضى زراعة ومخالفات مبانى بقرى ومراكز المحافظة وتم مصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي محافظة البحيرة أشار تقرير غرفة العمليات إلى إزالة 6 حالات تعدٍ بإجمالي مساحة 3225 متر مربع بنطاق 4 مراكز، وإزالة 25 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة 6696 متر مربع بنطاق 10 مراكز هي وادي النطرون وأبوحمص ودمنهور وشبراخيت والدلنجات وبدر وأبوالمطامير وكفر الدوار والمحمودية وحوش عيسى.

وفي المنيا، نجحت مراكز المحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبلغت حالات الإزالات حوالي 47 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وبدون ترخيص خلال أيام العيد، وفي محافظة دمياط تم التصدي لحالة بناء مقابر بالمخالفة بقرية الرياض بمركز ومدينة كفر البطيخ وعقب الإزالة قامت الوحدة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وفي محافظة الدقهلية، تم التصدي الفوري لعدد من محاولات البناء المخالف والتعدي على أراضى الدولة وإزالة عدد من الحالات المخالفة في مراكز المطرية وشربين والمنصورة والوحدات المحلية لمراكز ومدن الكردي ومحلة دمنة والسنبلاوين ومنها إزالة فورية لتعدي بإقامة مقابر بدون ترخيص وتم مصادرة مواد البناء المستخدمة في التعديات.

وفي محافظة أسوان، شنت الأجهزة المعنية حملة مكبرة لإزالة عدد من التعديات على مساحة 8 آلاف متر مربع عبارة عن أحواش لتجار الماشية المخالفين بقرية القنان التابعة لمركز إدفو، حيث أقام المتعدون أحواش بالطوب الأبيض وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي كفر الشيخ، تم التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية في المهد ووقف حالات البناء المخالف وبدون ترخيص، وتم إزالة حالة تعدٍ على أراضي زراعية ووقف 3 حالات بناء مخالف ببعض القرى التابعة لمجلس ومدينة كفر الشيخ.

إزالة 5 تعديات على أملاك وأراضي الدولة بالأقصر

وفي الأقصر، نجحت المحافظة في إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك وأراضي الدولة والبناء على الأراضي الزراعية في القرى التابعة لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر وذلك على مساحة 1535 مترًا في قرى المحاميد قبلي والرياينة، حيث حاول بعض المواطنون بناء أعمدة خرسانية وطوب أبيض على بعض الأراضي، كما تم إزالة في المهد لمحاولة مواطن في أرمنت بتجريف قطعة أرض زراعية مساحتها ربع فدان وتحرير المحضر اللازم باسم المخالف، كما نجح مجلس مدينة الأقصر في إيقاف حالتي بناء مخالف بمنطقة المطار، حيث شرع مواطن بتجهيز صب سقف منزلة على مساحة 160 مترًا وتم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية في المهد، بالإضافة إلى إحباط محاولة آخر في تجهيز الصب لسقف منزله على مساحة 120 مترًا، كما تم الإزالة في المهد لبعض التعديات على أراضي أملاك الدولة في قرى مركز ومدينة القرنة بإجمالي مساحة 252 متر مربع وإجمالي مساحة 382 متر مربع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي محافظة الشرقية، نجحت الأجهزة التنفيذية من خلال اللجان المشكلة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور اليومي لرصد وإزالة أي تعديات مخالفة على جميع المراكز حيث تم في مركزي الزقازيق والحسينية وبلبيس ومركز أولاد صقر إزالة عدد من حالات التعدي على الأرض الزراعية، تم مصادرة تشوينات مواد بناء مجهزة لبناء سور بالدبش علي الأرض الزراعية وكذا إزالة شدة خشبيه مجهزة لصبة أسقف بعض المنازل .

رفع القمامة والمخلفات الصلبة داخل المدن والقرى

ومن ناحية أخرى تلقى وزير التنمية المحلية تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة حول متابعة جهود المحافظات في إزالة ورفع القمامة والمخلفات الصلبة من داخل المدن والمراكز والقرى والتخلص الآمن منها خلال إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من 2 مايو وحتى 5 مايو الجاري.

وأشار «شعراوي» إلى رفع حوالي 280 ألف طن مخلفات من مختلف محافظات الجمهورية والتخلص الآمن منها، وجاءت محافظة القاهرة في الصدارة بحوالي 74.5 ألف طن والجيزة 39.5 ألف طن.

وأوضح الوزير، إن إجازة عيد الفطر المبارك شهدت جهودًا مكثفة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لرفع تراكمات المخلفات والقمامة أولاً بأول على مدار اليوم، حيث تم تشكيل مجموعات عمل من المعدات والسيارات وعمال النظافة في كل محافظة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية بالمحافظات والتي تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين في أيام العيد لتوفير بيئة صحية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن والأحياء خلال العيد، بالإضافة إلى الدفع بحملات نظافة في القرى لرفع المخلفات وتكثيف أعمال النظافة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود كافة العاملين في منظومة النظافة ووحدات التدخل السريع بمختلف المحافظات لبذل أقصى الجهود خلال شهر رمضان المبارك و أيام عيد الفطر المبارك لرفع المخلفات الصلبة والقمامة ومخلفات تطهير الترع والمصارف.