مواعيد غلق المحلات الصيفية 2022: قرار حكومي يطبق من اليوم

أصدرت الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية مواعيد غلق المحلات الصيفية 2022 بداية من اليوم وتشمل مواعيد عمل المحلات والمطاعم والمقاهي والورش والمولات التجارية خلال موسم الصيف لتنظيم مواعيد تشغيل المحلات التجارية لضمان حسن سير المنظومة لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على المرافق وترشيد استهلاك الطاقة.

مواعيد المحلات

وتشمل مواعيد غلق المحلات 2022 العمل بالمواعيد الصيفية بشأن فتح وغلق المحلات حتى نهاية الخميس الأخير من شهر سبتمبر المقبل، مع مخاطبة الجهات المختصة من الأحياء والمدن والشرطة لمتابعة التزام المحلات بمواعيد الغلق وعدم وجود تجاوزات في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بمواعيد غلق المحلات الصيفية 2022 فهي تتضمن عمل المحال والمولات التجارية يوميًا من 7 صباحًا، والغلق 11 مساءً مع زيادة العمل ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية للدولة، إذ يتمّ الغلق 12 منتصف الليل.

المحلات في المحافظات الساحلية

أما مواعيد عمل المحلات في المحافظات الساحلية، أشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنَّه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحلات بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح محافظ الإقليم أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة.

مواعيد عمل المقاهي

وفيما يتعلق بمواعيد عمل وغلق المقاهي والمطاعم والبازارات وفق المواعيد الصيفية للمحلات فهي تبدأ العمل من 5 صباحًا، وتغلق 1 صباحًا مع استمرار خدمة الدليفري على مدار 24 ساعة للمطاعم والمقاهي، مع استثناء أنشطة من مواعيد غلق المحلات التجارية مثل: «الأفران والسوبر ماركت والبقالة والصيدليات ومحلات الدواجن وأسواق الخضار والفاكهة» لتلبية احتياجات المواطنين على مدار اليوم.

وفيما يتعلق بمواعيد عمل الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فهي تبدأ يوميا من 8 صباحًا حتى 7 مساءً ما عدا محطات الوقود والورش الموجودة على الطرق الرئيسية والمناطق الحيوية لخدمة المواطنين.