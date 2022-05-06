وزير التنمية المحلية: إزالة التعديات ورفع 280 ألف طن قمامة في العيد

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الأوضاع في المحافظات، بالإضافة جهود رفع القمامة والمخلفات الصلبة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في رصد عدد كبير من حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف استغلالاً لإجازة العيد والإجازات الرسمية وإزالتها في المهد وذلك بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية وتحرير محاضر ضد المخالفين.

وأشاد اللواء محمود شعراوي بجهود العاملين بغرف العمليات بالمحافظات والأجهزة التنفيذية والعاملين بالإدارة المحلية ومنظومة المتغيرات المكانية لجهودهم في رصد أي حالات للتعدي والتعامل الفوري معها.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة استمرار جهود رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء لمنع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي والمخالف على الأراضي الزراعية والتعدي على أملاك وأراضي الدولة بالبناء، والتعامل بحزم مع أي تعديات في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين والمتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات وإزالتها فوراً، لافتاً إلى اهتمام رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام وتوجيهاته بالعمل على بذل مزيد من الجهد للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أملاكها وأراضيها، بالإضافة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات مجلس المحافظين .

وطالب اللواء شعراوي باستمرار المتابعة الدائمة للجهات التنفيذية بالمحافظات لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوي، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

27 حالة إزالة في أسيوط

وأوضح تقرير غرفة العمليات إلى نجاح محافظة أسيوط في تنفيذ حوالي 27 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعة ومخالفات مباني بقرى ومراكز المحافظة وتم مصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

21 إزالة في البحيرة

في محافظة البحيرة أشار تقرير غرفة العمليات إلى إزالة 6 حالات تعد بإجمالي مساحة 3225 متر مربع بنطاق 4 مراك ، وإزالة 25 حالة تعد بإجمالي مساحة 6696 متر مربع بنطاق 10 مراكز هي وادي النطرون وأبوحمص ودمنهور وشبراخيت والدلنجات وبدر وأبو المطامير وكفر الدوار والمحمودية وحوش عيسى.

47 حالة في المنيا

في المنيا نجحت مراكز المحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبلغت حالات الإزالات حوالي 47 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وبدون ترخيص خلال أيام العيد ومن بينها فك بعض الشدات الخشبية لبناء أسقف لبعض المنازل في عدد من القري بدون ترخيص ووقف تشوين طوب وأعمال بناء بعض الأدوار وإزالة مباني مخالفة و إيقاف تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وردم الأساسات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالات في دمياط والدقهلية

في محافظة دمياط تم التصدي لحالة بناء مقابر بالمخالفة بقرية الرياض بمركز ومدينة كفر البطيخ وعقب الإزالة قامت الوحدة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وفي محافظة الدقهلية تم التصدي الفوري لعدد من محاولات البناء المخالف والتعدي على أراضي الدولة وإزالة عدد من الحالات المخالفة في مراكز المطرية وشربين والمنصورة والوحدات المحلية لمراكز ومدن الكردي ومحلة دمنة والسنبلاوين ومنها إزالة فورية لتعدي بإقامة مقابر بدون ترخيص وتم مصادرة مواد البناء المستخدمة في التعديات.

8 آلاف متر في أسوان

وفي محافظة أسوان شنت الأجهزة المعنية حملة مكبرة لإزالة عدد من التعديات على مساحة 8 آلاف متر عبارة عن أحواش لتجار الماشية المخالفين بقرية القنان التابعة لمركز إدفو حيث قام المتعدون بإقامة أحواش بالطوب الأبيض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي كفر الشيخ تم التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية في المهد ووقف حالات البناء المخالف وبدون ترخيص وتم إزالة حالة تعد على أراض زراعية ووقف 3 حالات بناء مخالف ببعض القري التابعة لمجلس ومدينة كفر الشيخ .

وفي الأقصر نجحت المحافظة في إزالة 5 حالات تعد على أملاك وأراضي الدولة والبناء على الأراضي الزراعية في القري التابعة لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر وذلك على مساحة 1535 مترا في قرى المحاميد قبلي والرياينة حيث حاول بعض المواطنين بناء أعمدة خرسانية وطوب أبيض على بعض الأراضي كما تم إزالة في المهد لمحاولة مواطن في أرمنت يقوم بجريف قطعة أرض زراعية مساحتها ربع فدان وتحرير المحضر اللازم باسم المخالف.

ونجح مجلس مدينة الأقصر في إيقاف عدد 2 حالة بناء مخالف بمنطقة المطار حيث شرع مواطن في تجهيز صب سقف منزلة على مساحة 160 مترا وتم إيقاف الأعمال ووفك الشدة الخشبية في المهد بالإضافة إلى إحباط محاولة آخر في تجهيز الصب لسقف منزله على مساحة 120 مترا ، كما تم الإزالة في المهد لبعض التعديات على أراضي أملاك الدولة في قري مركز ومدينة القرنة بإجمالي مساحة 252 متر مربع وإجمالي مساحة 382 متر مربع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي السويس نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة تعديات على أرض أملاك دولة بعدد من قرى أحياء فيصل والأربعين والجناين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بعد إزالة المخالفات ومصادرة أي أدوات أو معدات موجودة بالموقع.

وفي محافظة الشرقية نجحت الأجهزة التنفيذية من خلال اللجان المشكلة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور اليومي لرصد وإزالة أي تعديات مخالفة على جميع المراكز حيث تم في مركزي الزقازيق والحسينية وبلبيس ومركز أولاد صقر إزالة عدد من حالات التعدي على الأرض الزراعية، تم مصادرة تشوينات مواد بناء مجهزة لبناء سور بالدبش على الأرض الزراعية وكذا إزالة شدة خشبيه مجهزة لصبة أسقف بعض المنازل.

حالات التعدي على الأراضي في سوهاج

وفي محافظة سوهاج نجحت الأجهزة التنفيذية في إزالة تعديات بالبلوك الأبيض على مساحة 3 قراريط بقري مركز ومدينة سوهاج، كما شهد حي غرب سوهاج إزالة َلبناء وسقف بدون ترخيص بأحد المنازل بشارع المخبز الآلي، وفي مركز دار السلام، قامت الوحدة المحلية بحملة مكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة التعدي على أراضي زراعية على مساحة 175 مترا بقرية السلام، وإزالة سور ومسقى مخالف بقرية أولاد يحيي بحري، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بتنفيذ إزالة لأعمدة خرسانية مخالفة على مساحة 200 متر بمنطقة ساحل طهطا.

وفي محافظة بورسعيد تم إزالة حالتي تعدي بإجمالي مساحة 450 مترًا في حي الجنوب عبارة عن إزالة حالة تعديعلى مساحة 150 مترًا بقرية الرضوان وأخرى حالة تعد على مساحة 300 متر بترعة السلام ، كما تم إزالة 2 مبني مخالف على مساحة 220 مترًا في منطقة الرضوان والعاشر بحي الجنوب.

وفي محافظة بني سويف تم إزالة 19 حالة تعد على أرض زراعية وإيقاف حالات بناء مخالف بدون ترخيص داخل الحيز في مناطق الواسي وسمسطا والفشن ومركز بني سويف ومركز ناصر.

وفي محافظة القليوبية تم إزالة 14 حالة تعد على مساحة 15 قيراطًا في مراكز ومدن وقرى المحافظة بعد رصدها من قبل لجان الرصد بوحدة المتغيرات المكانية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جهود رفع القمامة

ومن ناحية أخري تلقي وزير التنمية المحلية تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة حول متابعة جهود المحافظات في إزالة ورفع القمامة والمخلفات الصلبة من داخل المدن والمراكز والقري والتخلص الآمن منها خلال إجازة عيد الفطر المبارك فى الفترة من 2 مايو وحتى 5 مايو الجاري.

وأشار شعراوي إلى رفع حوالي 280 ألف طن مخلفات من مختلف محافظات الجمهورية والتخلص الآمن منها ، وجاءت محافظة القاهرة في الصدارة بحوالي 74.5 ألف طن والجيزة 39.5 ألف طن.

وأوضح الوزير أن إجازة عيد الفطر المبارك شهدت جهوداً مكثفة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لرفع تراكمات المخلفات والقمامة أولاً بأول على مدار اليوم، حيث تم تشكيل مجموعات عمل من المعدات والسيارات وعمال النظافة في كل محافظة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية بالمحافظات، والتي تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين في أيام العيد لتوفير بيئة صحية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن والأحياء خلال العيد، بالإضافة إلى الدفع بحملات نظافة في القري لرفع المخلفات وتكثيف أعمال النظافة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود كافة العاملين في منظومة النظافة ووحدات التدخل السريع بمختلف المحافظات لبذل أقصي الجهود خلال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر المبارك لرفع المخلفات الصلبة والقمامة ومخلفات تطهير الترع والمصارف والتعامل الفور مع بؤر تجمعات القمامة للحد من انتشارها والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.