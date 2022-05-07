مصرع 3 بينهم ضابطان بـ«مرور الإسكندرية» في انقلاب سيارة بطريق سيوة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينهم ضابطان في إدارة مرور الإسكندرية، وأصيبت سيدة بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة عند علامة الكيلو 77 على طريق «سيوة - مطروح».

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى وتقديم الإسعافات الأولية، وأُخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء ضحايا حادث سيوة

ونُقل ضحايا حادث طريق سيوة إلى مستشفي مطروح العام، عقب وقوع الحادث، وهم محمد أسامة عطية، من الإسكندرية، 30 سنة، نقيب ضابط بمرور الإسكندرية، وآية علي عبدالفتاح، 27 سنة، وزياد جمال حمدي، 28 سنة، من الإسكندرية، نقيب بالمرور.

فيما أصيبت كلارا نسيم ملك سعد الله، 25 سنة، بسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وجارى تقديم العلاج اللازم لها من خلال الفريق الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ.

الشرطة تعاين موقع حادث سيوة

وانتقلت الشرطة لمعاينة الحادث الذى راح ضحية ضابطين بمرور الإسكندرية وسيدة، وانتقلت مباحث مطروح وضباط من إدارة المرور، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة للتحقيق.