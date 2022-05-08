سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 8-5-2022 في محلات الصاغة

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت أسعار الذهب تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث المختلفة، بعد تداول أنباء عن وقف أحد الشركات المصنعة للمشغولات الذهبية التعامل في السوق، سواء كان ذلك بالبيع أو بالشراء بسبب زيادة الأسعار بشكل كبير وملحوظ، الأمر الذي نفته شعبة الذهب بالغرف التجارية، لتشير إلى أنّ حركة البيع والشراء مستمرة كما هي، ما جعل الكثيرين يبحثون عن سعر جرام الذهب عيار 21.

وسعيا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد الموافق 8 مايو، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، بيع 1,011، شراء 1,037 جنيه في المحلات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم الأحد ليسجل بيع 1,180 شراء 1,210 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم جنيهًا بيع 1,349 شراء 1,383 جنيه، في محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب،بيع 9,440 شراء 9,680 جنيه للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

في الأسواق العالمية، سجلت أسعار الذهب في أسواق المال اختلافا بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم الأحد 8 مايو، وجاءت الأسعار كما يلي:

- وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم لنحو 980.07 جنيه ، بما يعادل 53.01 دولار.

- سجلت قيمة الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7,841 جنيه، بما يعادل 424.08 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1,120 جنيه، بما يعادل 60.58 دولار.

- وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم لنحو 840.06 جنيه، ما يعادل بالقيمة الدولارية 45.44 دولار.