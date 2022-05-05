سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 5-5-2022 في محلات الصاغة

ينتظر الكثير من المواطنين انتهاء عيد الفطر المبارك لجمع العيدية الخاصة بهم، لشراء الذهب بما جمعوه من أموال، ما يجعلهم يبحثون عن أسعار الذهب في مصر، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره الأكثر طلبا في محلات الصاغة المصرية.

وتهتم بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر بتوفير وتقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء عبر محركات البحث المختلفة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس الموافق 5 مايو من عام 2022 في محلات الصاغة، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18، ليسجل للبيع 981 جنيها، وللشراء 999 جنيهًا في المحلات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم الخميس ليسجل 1145 جنيهًا للبيع، و1165 جنيهًا للشراء، في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس ليسجل 1309 جنيهات للبيع، وللشراء 1331 جنيهًا، في محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، 9160 جنيهًا للبيع و9320 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وفي الأسواق العالمية، سجلت أسعار الذهب في أسواق المال اختلافا بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم الخميس 5 مايو، وجاءت الأسعار كما يلي:

- وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم لنحو 989.61 جنيه، بما يعادل 53.54 دولار.

- سجلت قيمة الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7.917 جنيه، بما يعادل 428.34 دولار.

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1.131 جنيه، بما يعادل 60.19 دولار.

- وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم لنحو 848.23 جنيه، ما يعادل بالقيمة الدولارية 45.89 دولار.