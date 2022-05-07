سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 7-5-2022 في محلات الصاغة

ارتفاع مستمر في أسعار الذهب تشهده الأسواق، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، وسط تساؤلات الكثيرين حول الاستثمار في الذهب أم غيره لحفظ الأموال أو تحقيق مكاسب يرجوها بعد فترة من الوقت، وهل الأنسب لهم شراء عيار معين أم سبائك أم جرام الذهب عيار 21.

وفي إطار زيادة البحث عن المعدن النفيس وتقلبات أسعارها، تستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الذهب وسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت الموافق 7 مايو من عام 2022 في محلات الصاغة، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم السبت ليسجل 1195 جنيهًا للبيع، و1215 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل للبيع 1024 جنيهًا، وللشراء 1041 جنيهًا في المحلات.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 1366 جنيهًا للبيع، وللشراء 1389 جنيهًا، في محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، 9560 جنيهًا للبيع و9720 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

في الأسواق العالمية، سجلت أسعار الذهب في أسواق المال اختلافا بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم السبت 7 مايو، وجاءت الأسعار كما يلي:

- وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم لنحو 975.78 جنيه، بما يعادل 52.80 دولار.

- سجلت قيمة الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7.806 جنيه، بما يعادل 422.40 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1.115 جنيه، بما يعادل 60.34 دولار.

- وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم لنحو 836.38 جنيه، ما يعادل بالقيمة الدولارية 45.62 دولار.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

يرجع أسباب الارتفاع وفقا لرئيس شعبة الذهب في تصريحات إلى «الوطن»، إلى 3 عوامل منها تزايد الطلب على المعدن الأصفر، بالإضافة إلى تقارير قلق حول استمرار تفشي فيروس كورونا بالصين، والسبب الثالث هو تضرر الدولار الأمريكي في ظل عمليات جني الأرباح على الدولار بعد قرار الفيدرالي.