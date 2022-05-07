عاجل.. المتهمون في «واقعة الأهرامات»: «كنا بنحاول نتصور مع السائحتين»

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام مجموعة من الصبية باعتراض سائحتين بمنطقة أهرامات الجيزة، وبالفحص تبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية أية بلاغات في هذا الشأن.

المتهمون: كنا عاوزين نتصور معاهم

وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد وضبط هؤلاء الصبية وهم «13 طالبًا أعمارهم تتراوح ما بين 13-15 عامًا»، كانوا متواجدين بالمنطقة الأثرية بالأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأفادوا بأنهم حال مشاهدتهم لسائحتين حاولوا التحدث والتقاط الصور معهما، وإن تصرفهم لم يكن بقصد التحرش.

نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

كما تبين أن أحد المرشدين السياحيين، قام بتصوير ونشر المقطع المشار إليه على «جروب» خاص بالمرشدين السياحيين بالواتس آب، وقام مرشد آخر بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.