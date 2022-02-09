كشف ملابسات تداول مقطع فيديو تظهر خلاله سيدة تستغيث من طليق ابنتها وعائلته

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيدات تستغيث من طليق نجلتها وعائلته بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث تلفيات بالشقة الزوجيه التى تمكنت منها بموجب قرار تمكين.

بالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية من محامى وكيلاً عن (إحدى السيدات "كريمة السيدة المشار إليها بمقطع الفيديو") ضد كلاً من (طليق الشاكية ، شقيقه ، والدتهما) لقيامهما بغلق باب العقار وإحتجازها وإحداث تلفيات بأبواب ونوافذ الشقة محل إقامتها والتعدى عليها بالسب والشتم.

وبسؤال المشكو فى حقه الأول أنكر ما نسب إليه وإتهم طلقته بالتعدى عليه بالسب والشتم.. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة. وجارى إستدعاء المشكو فى حقهما الثانى والثالثة.