كيف تستخدم البوابات الإلكترونية لمحطات القطارات؟.. «السكة الحديد» توضح

يتساءل العديد من المواطنين، وتحديداً ممن يستلقون القطارات بشكل دائم، حول كيفية استخدام البوابات الإلكترونية، وكيف يمكنهم العبور من خلالها؟ وما هي الخطوات التي يجب عليهم اتباعها من أجل الاستخدام الصحيح لها؟ حيث أجابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الأشهر «فيس بوك» كل ما يريد الركاب المسافرين عبر خطوط السكة الحديد معرفته عن استخدام البوابات الإلكترونية في المحطات.

معلومات مهمة حول كيفية استخدام البوابات الإلكترونية في محطات القطارات

وتستعرض «الوطن» كل التفاصيل المتعلقة باستخدام البوابات الإلكترونية، وهي كالتالي:

- وفقاً لما أعلنته هيئة السكة الحديد فإنه في الخطوة الأولى يجب على الراكب أن يحصل على تذكرة السفر من خلال شباك صرف التذاكر، وذلك قبل الدخول إلى محطة القطار.

- في الخطوة التالية يتم وضع التذكرة التي قام بشرائها الراكب داخل الماكينة.

- لا يتم السماح من خلال البوابات الإلكترونية سوى بمرور شخص واحد فقط.

- شددت هيئة السكة الحديد على أنه لا يمكن على الإطلاق أن يدخل أي فرد أو يخرج من جانب الأبواب إلا عن طريق استخدام سواء التذاكر أو الاشتراك.

- يتم الدخول بعد فتح الأبواب.

- نبهت «السكة الحديد» على أنه يوجد مكان مخصص للتذاكر ومكان آخر مخصص للكروت.

وفي السياق ذاته، كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أوضحت أنه بعد المرور من البوابات الإلكترونية يجب التوجه مباشرة في اتجاه الرصيف واستقلال القطار، على أن يحتفظ الراكب بتذكرة السفر إلى أن يصل إلى محطة الوصول، من أجل استخدام نفس التذكرة في الخروج من محطة الوصول.

تشغيل البوابات الإلكترونية في 5 محطات

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن المحطات التي تم تشغيل فيها البوابات الإلكترونية عددها 5 محطات وهي «محطات رمسيس، ومحطة مصر بالإسكندرية، ومحطة الجيزة، وسيدي جابر، وأخيراً دمنهور».