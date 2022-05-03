السكة الحديد عن أداء مواطنون صلاة العيد على القضبان: سلوك غير لائق

علق مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن قيام عشرات المواطنين بأداء صلاة عيد الفطر 2022 على قضبان السكك الحديدية، وتحديدا في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، قائلاً: «سلوك غير لائق ويعرض حياتهم للخطر، وسيتم التحقيق في ذلك، ومحاسبة المخطئ»، مؤكدا أن جميع القطارات العاملة على كافة الخطوط خضعت لصيانات دورية قبل التشغيل، علاوة على تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

مواطنون يؤدون صلاة عيد الفطر 2022 على قضبان السكة الحديد

وتداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو تصل مدته إلى 5 دقائق، يظهر خلاله قيام المواطنون بأداء صلاة عيد الفطر 2022 على شريط قضبان السكة الحديد بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، حيث أعلنت الهيئة أنها ستعمل على فتح تحقيق موسع، لمعرفة الأسباب التى أدت إلى قيام المواطنون بأداء الصلاة على شريط القضبان، موضحة أن هذا السلوك غير صحيح وغير مقبول ولن يتم السماح لأي مواطن بفعل هذه الأشياء مرة أخرى، وإن الصلاة لها حرماتها ويجب على المواطنين معرفة ذلك.

فتح تحقيق عاجل

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تقرر فتح تحقيق عاجل في الواقعة التي حدثت على قضبان السكة الحديد بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وسيتم سماع أقوال عامل المزلقان، ومعرفة الأسباب الحقيقية التى أدت إلى قيام المواطنون بافتراش شريط قضبان السكة الحديد لأداء الصلاة عليه، ما أدى إلى توقف حركة القطار، منوها إلى أنه سيتم التعامل بكل حزم مع المخطئين، وإن مثل هذه الأفعال غير مقبولة لأنها تعرض حياة المواطنين لخطر الموت.

تطوير السكة الحديد بتكلفة 200 مليار جنيه

وقال المصدر، إن السكة الحديد تواصل تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليار جنيها، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات، والقضاء نهائيا على تأخيرات القطارات.