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بعد زيادة الطلب عليها.. افتح محل بدل رجالي واكسب 152 ألف جنيه

كتب:

مارينا رؤوف
10:45 م | السبت 07 مايو 2022
محلات بدل رجالي

محلات بدل رجالي

شهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في اتجاه الكثير من الأشخاص إلى شراء البدل الرجالي ومستلزماتها، خاصة أن الكثير من الوظائف أصبحت تتطلب ذهاب الرجال إلى مقرات العمل بالبدل، وهو ما جعل الكثير من الراغبين في فتح مشروعات صغيرة ومتوسطة يلجأون لفتح محلات لبيع البدل الرجالي، التي تحقق لأصحابها أرباحًا كبيرة ومضمونة بمصروفات قليلة.

ونشرت منصة جهاز تنمية المشروعات، فكرة لبيع البدل الرجالي ومستلزماتها، فضلا عن دراسة جدوى خاصة بإنشاء هذا المشروع.

مشروع بيع البدل الرجالي يلقى رواجا كبيرا

وقالت منصة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المشروع يلقى نجاحًا كبيرًا في حالة العمل عليه، خاصة مع زيادة الطلب من المواطنين خلال الفترة الحالية على شراء البدل الرجالي.

وأضافت المنصة أن تجارة البدل الرجالي ومستلزماتها تعتبر من الاحتياجات الضرورية في المجتمع، ولذلك تحتاج السوق المحلية إلى هذا النشاط للنهوض بهذه التجارة، ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل مناسبة واستغلال رواج هذه التجارة لانتشار أنواع كثيرة منها داخل السوق المصرية.

152 ألف جنيه أرباح بيع البدل الرجالي في 5 سنوات 

وأشار دراسة جدوى المشروع، إلى أن أرباح بيع البدل الرجالي تقدر بأكثر من 152 ألف جنيه في 5 سنوات، من خلال استثمارات كلية للمشروع  تقدّر بأكثر من 142 ألف جنيه، ويحتاج المشروع إلى توظيف نحو 4 أشخاص ومن الممكن زيادة الأعداد على حسب حجم المشروع، وهو ما يوفر فرص جيدة للشباب في الحصول على فرص عمل.

 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.