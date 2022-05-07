نائب محافظ القاهرة: مخطط تطوير الحي السادس بمدينة نصر ما زال قائمًا

قال الدكتور ابراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن مخطط تطوير الحي السادس بمدينة نصر ما زال قائمًا، إذ أن أغلب رغبات السكان تتجه إلى الحصول على تعويض مادي وسيتم توفير وصرف التعويضات المستحقة قبل بدء تطبيق إجراءات إخلاء وتطوير الحي السادس.

وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ«الوطن»، أن الأسر التي تبدي رغبتها بالعودة إلى منطقة الحي السادس بعد انتهاء مخطط التطوير، سيتم صرف مقابل مادي لها خلال فترة الإقامة خارج الموقع، حتى يتم استكمال أعمال التطوير وبعدها يتم نقل السكان وتسليمهم وحدات سكنية بعد تطوير الحي.

إرضاء السكان والاستجابة لاختياراتهم

وأشار «صابر» إلى أنه سيتم إرضاء السكان ووضع اختياراتهم محل اهتمام وتنفيذ، إذ يوجد أكثر من بديل أمام سكان الحي السادس بمدينة نصر بالقاهرة وهي تتنوع ما بين العودة للمنطقة بعد انتهاء تطويرها أو الحصول على تعويض مادي أو الحصول على وحدة سكنية في «جاردينيا» مع حساب الفارق.

وأوضح أن كل أسرة تختار ما يناسبها وخطة التطوير مستمرة والمواطنون بمحض إرادتهم يختارون ما يتلائم معهم ويلبي احتياجاتهم، ولن يتم إجبار المواطنين على أي خيار، مشيرًا إلى أن سعر المتر السكني يبدأ من 7 آلاف جنيه وسيتم تحديد رغبات المواطنين وفق استطلاع رأيهم، لافتًا إلى أن لجنة التقييم العقاري ستحدد قيمة التعويضات لكل وحدة سكنية وفق المساحة والموقع، وأيضًا الأنشطة التجارية سيتم تقييمها، وهناك بديلين أمام أصحاب الأنشطة إما الحصول على تعويض أو الحصول على محل أو ورشة بديلة بعد تطوير الموقع.

مراعاة البعد الاجتماعي

ولفت نائب محافظ القاهرة، إلى أن خطة التطوير بالحي السادس تستهدف العقارات القديمة المقامة من عقود طويلة وحالتها متهالكة بشكل كبير وتحتاج إلى تطوير شامل، مؤكدًا ان كل الخيارات متاحة أمام المواطنين ولو هناك حالات وراثة سيتم التأكد من بياناتها حتى تصل التعويضات لمستحقيها مع مراعاة البعد الاجتماعي للأسر من خلال توفير الدعم اللازم من المحافظة قبل الإقدام على أي خطوة، بحيث يتم مساعدة الأسر في توفير مدارس للطلاب بالإضافة إلى خدمات أخرى وفقًا للمتاح.