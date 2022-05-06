محافظة القاهرة تنهي استعدادات امتحانات التيرم الثاني

مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني غدا، انتهت محافظة القاهرة من متابعة استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمدارس.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتنسيق مع هيئة النظافة والمختصين برفع كفاءة محيط المدارس التي تقعد بها لجان الامتحانات، من تنظيف الشوارع المحيطة بالمدارس وإزالة الاشغالات وعدم السماح بوجود باعة جائلين.

الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وتابع محافظ القاهرة مع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، استعدادات الامتحانات ومنها الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والتباعد الاجتماعي داخل اللجان، وتنظيم دخول وخروج الطلاب وتعقيم الفصول ودورات المياه وتقليل كثافة الطلاب داخل الفصول والتأكيد على ارتداء الكمامات وتوفير المطهرات، مع وجود زائر صحي داخل اللجان لمتابعة الطلاب وحالتهم الصحية والتعامل مع أي طارئ.

سرية الامتحانات وتوفير مناخ هادئ للطلبة

وأشار إلى توفير كل وسائل الأمان والهدوء للطلاب داخل اللجان والحفاظ على سرية الامتحانات التي لا تخرج عن المنهج الدراسي، مع وضع امتحان احتياطي فى جميع المواد الدراسية.

وأشار إلى أن غرف عمليات المديرية والإدارات التعليمية تتابع انتظام العملية الامتحانية وإزالة أي عقبات تو اجه سير الامتحانات والتيسير على الطلاب ومنع الغش أو اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، والمتابعة اللحظية مع الإدارات التعليمية الـ33 بالمحافظة لماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

تطهير اللجان

وأوضح عطية أن هناك دوريات للعمال والأمن وفريق العمل لمتابعة المدارس والتأكد من سلامتها والتشديد على السلامة المهنية، وتطهير اللجان قبل الامتحان وبعد أداء الامتحان، وأيضا أماكن التصحيح والكنترولات والتزام الجميع بارتداء الكمامات وضبط النفس.