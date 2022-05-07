24 مايو.. استكمال محاكمة سائق متهم بقتل زوج شقيقته في الزاوية الحمراء

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبد اللطيف وحاتم عبد الفتاح أبو شنب، والمنعقدة في العباسية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة سائق متهم بقتل زوج شقيقته في الزاوية الحمراء بسبب خلافات بينهما، لجلسة 24 مايو الجاري.

أمر إحالة المتهم

وجاء في أمر الإحالة، قيام المتهم «ح.م»، 28 عاما، بقتل المجني عليه «إ. ع» عمدا مع سبق الإصرار، إثر ديمومة الخلافات السابقة بينهما التي نشبت من جراء شكاية زوجة المجني عليه ضد الأخير لشقيقها المتهم.

طعنات قاتلة للمجني عليه

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه وأعد لذلك الغرض مخططا إجراميا استهله باستلال سلاح أبيض، وانتقل إلى مسكن ضحيته، منقضًا عليه طاعنًا إياه بسلاحه الحاد طعنات قاتلة نفذت بمواطن الحياة في جسده، عنقه وكتفه الأيسر، قاصدًا من ذلك إزهاق روح المجني عليه.