حبس مسجل خطر 4 أيام في الغربية.. قتل شخصا وأصاب ابن عمه

قررت نيابة مركز سمنود بمحافظة الغربية حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل مسجل خطر وإصابة آخر، بعد إطلاق النيران عليهما، بسبب خلافات جيرة، ووجود قضايا بينهما منظورة أمام المحاكم.

ضبط المتهم في منزل ابن عمه

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، فى ضبط المتهم، وذلك بعد اختبائه في منزل ابن عمه بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية بمديرية أمن البحيرة، بعد تنفيذ جريمته، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات سابقة، كما أرشد عن السلاح المستخدم «بندقية خرطوش» وعدد من الطلقات لذات العيار، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

خلافات بسبب الجيرة

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا يتضمن مصرع عامل بطلق ناري خرطوش، وإصابة ابن عمه، لهما معلومات جنائية، مقيمين دائرة مركز سمنود، وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز شرطة سمنود، أن وراء الواقعة عاملا له معلومات جنائية، مقيما بذات المنطقة، وقام بإطلاق عيار ناري تجاههما من بندقية خرطوش كانت بحوزته، مما أدى إلى مقتل أحدهما متأثرا بإصابته بطلق ناري خرطوش في البطن، وحدوث إصابة الثاني وذلك بسبب وجود قضايا منظورة بينهم أمام الجهات القضائية نتيجة خلافات الجيرة، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.