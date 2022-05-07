تأجيل محاكمة «خط الفيوم» 48 ساعة لسماع شهود النفي واستكمال المرافعة

أجلت محكمة جنايات الفيوم، المُنعقدة في الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء محمد عبدالوهاب، وأحمد ممدوح مرسي، وأمانة سر حازم السيسي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، اليوم السبت، محاكمة أيمن عبدالمعبود وشهرته خُط الفيوم، في قضية قتل زوجته وحماته، واحتجاز 14 رهينة، إلى جلسة بعد غدٍ الاثنين، لسماع شهادة شهود النفي، واستكمال سماع مرافعة محامي المتهم، ومحامين المتهمين الآخرين.

جلسة اليوم استمرت 5 ساعات

وبدأت محكمة جنايات الفيوم، جلسة اليوم في تمام العاشرة صباحاً، بسماع شهادة شهود الإثبات، بالإضافة إلى مناقشة الطبيب الشرعي، كما استمعت إلى مرافعة محامي الدفاع عن المتهم الرئيسي أيمن عبدالمعبود، واستمرت الجلسة لنحو 5 ساعات.

19 تهمة يواجهها خط الفيوم

ووجهت النيابة العامة لـ خُط الفيوم الذي سبق اتهامه في عدة قضايا، 19 تهمة، أبرزها القتل العمد، ومقاومة السلطات وإطلاق النيران على الشرطة، واحتجاز رهائن وتعذيبهم بأقسى طرق التعذيب.

5 متهمين آخرين في القضية

وتشمل القضية 5 متهمين آخرين برفقة أيمن عبدالمعبود، بلطجي الفيوم، 3 محبوسين و2 هاربين، بينهم شقيقه أحمد، فيما فر شقيقه الآخر، وشقيقتا زوجته، لاتهامهم بتكوين شبكة لممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب، وإدارتها في منزل أيمن عبدالمعبود خلال تغيبه عن المنزل.

تفاصيل جريمة بلطجي الفيوم

تعود تفاصيل القضية إلى مطلع شهر نوفمبر الماضي، حينما احتجز أيمن عبدالمعبود، 14 رهينة في منزله بمدينة الفيوم، بينهم حماته وشقيقة زوجته وأبناؤها، وبنات زوجها من طليقها، وأنهى حياة حماته رمياً بالرصاص أمامهم وألقى جثتها في فناء المنزل، وتبينّ أنّه قتل زوجته قبل شهرين ودفنها في صبة خرسانية أسفل المنزل لاكتشافه عملهم في الدعارة.