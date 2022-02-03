إحالة أيمن عبد المعبود «خُط الفيوم» للجنايات: يواجه 19 إتهاما

أحال المستشار علاء السيد المحامي العام لنيابات الفيوم، أيمن عبد المعبود الشهير بـ «خُط الفيوم»، إلى محكمة الجنايات، تمهيدا لمحاكمته فيما وجه إليه من إتهامات، بعدما وجهت له النيابة العامة 19 إتهاما، أبرزها القتل العمد، ومقاومة السلطات، واحتجاز مواطنين، والتعذيب، وذلك على خلفية قيامه بقتل زوجته وحماته، واحتجاز 12 رهينة آخرين بينهم شقيقتي زوجته وطفلتيها، وأطفال شقيقات زوجته وتعذيبهم لعدة أيام، إثر اكتشافه قيامهم بالعمل في الأعمال المنافية للآداب، واستغلال منزله لممارسة الرذيلة أثناء سفره لمحافظات أخرى للعمل.

خُط الفيوم اتحجز 14 رهينة

تعود تفاصيل الواقعة إلى 3 نوفمبر الماضي، حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ بقيام مسجل خطر يدعى أيمن عبد المعبود، باحتجاز 14 رهينة وإطلاق النار على زوجته وحماته.

الشرطة تحاصر منزل الخط

وعلى الفور، انتقل ضباط الشرطة إلى مكان البلاغ، وحاصروا المنزل، وأرسلوا محاميا ولواء سابق للتفاوض مع أيمن عبد المعبود على تسليم نفسه وتحرير الرهائن، إلا أنّه رفض وتبادل إطلاق النار مع الشرطة، فحاصرت محيط منزله وأغلقت الطرق والمداخل المؤدية لمنزله بالطريق الدائري بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض.

إنقاذ الرهائن تحرر المحتجزين

وعقب مرور 48 ساعة، من محاصرة المنزل، أرسلت وزارة الداخلية فرق تحرير وإنقاذ الرهائن التابعة للأمن الوطني، وقاموا بتحرير 12 رهينة بينهم أطفال، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام في حالة سيئة بعدما تعرضوا للتعذيب والضرب، وذلك بعدما أصابوا أيمن عبد المعبود، بطلق ناري في اليد، والذي نفذ ودخل إلى القدم.

العثور على جثتي حماته وزوجته

وعثرت قوات الشرطة على جثة حماة خُط الفيوم ملقاة في فناء المنزل إثر إصابتها بطلقات نارية بالصدر، إلا أنّه لم يتم العثور على جثة زوجته، ودام البحث عنها لعدة ساعات حتى عثروا على جثتها مقتولة ومدفونة في صبة خرسانية أعدها لها خصيصا في غرفة المعيشة، أسفل المنزل، وباستخراج جثتها تبينّ أنّها مقتولة منذ شهرين.

نقل الجثث إلى المشرحة

جرى نقل جثتي الزوجة ووالدتها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة، كما تحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، حتى أُحيل إلى النيابة التي انتهت من التحقيق معه، ووجهت له 19 تهمة، وتمت إحالته لمحكمة الجنايات.