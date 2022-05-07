المصيلحي: استمرار عمل صوامع الأقماح المحلية لحين انتهاء الاستلام

نظراً لزيادة الكمية الموردة يومياً من الأقماح المحلية موسم 2022 بعد ‏انتهاء إجازات الأعياد ومنعاً للتكدس والازدحام أمام المواقع التخزينية، أصدر ‏الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏توجيهاً وزاريا يقضي باستمرار عمل الصوامع والمواقع التخزينية للأقماح ‏المحلية موسم 2022 المجهزة بالإضاءة التابعة للجهات المسوقة الرئيسية ‏في استلام الاقماح المحلية موسم 2022 لحين الانتهاء من استلام الأقماح ‏من آخر مورد للقمح داخل وأمام الموقع التخزيني وبحد أقصى حتى منتصف ‏الليل (الساعة الثانية عشرة)‏.

توريد الأقماح المحلية موسم 2022 بالمواقع التخزينية

ويشمل التوجيه الوزاري قيام مديريات التموين بالمحافظات بالمتابعة ‏اليومية لتوريد الأقماح المحلية موسم 2022 بالمواقع التخزينية والتنسيق ‏مع كل الجهات المعنية بالتوريد للعمل على التيسير على الموردين وانتظام ‏عمل اللجان بتلك المواقع لمنع حدوث ازدحام بهذه المواقع، كما وجه القرار ‏الوزاري للجهات المسوقة أو التجار المتعاقدين معها لتوريد ونقل كميات من ‏الأقماح المحلية موسم 2022 بالمواقع التخزينية التابعة لهذه الجهات ‏بموجب تصريح نقل خارج المحافظة والمعتمد من الجهة المسوقة بتسليم ‏صورة من هذا التصريح لمديرية التموين والتجارة الداخلية أو الإدارات ‏التموينية التابعة لها بالمحافظة المنقول منها الأقماح.

نقاط استلام الأقماح يصل عددها إلى 450 نقطة ‏

‏وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، بأن ‏غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات بالمديريات تتابع لحظة ‏بلحظة ما يتم أمام نقاط استلام الأقماح والتي يصل عددها إلى 450 نقطة ‏تتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر، وأكد أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجَّه بسداد مستحقات ‏الموردين والمزارعين خلال 48 ساعة من التوريد، مشيرا إلى أن الدولة ‏وفرت جميع الاعتمادات المالية لذلك.‏