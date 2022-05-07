المصيلحي: استمرار عمل صوامع الأقماح المحلية لحين انتهاء الاستلام
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وفاء الصعيدي
05:59 م | السبت 07 مايو 2022
وزارة التموين والتجارة الداخلية
نظراً لزيادة الكمية الموردة يومياً من الأقماح المحلية موسم 2022 بعد انتهاء إجازات الأعياد ومنعاً للتكدس والازدحام أمام المواقع التخزينية، أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاً وزاريا يقضي باستمرار عمل الصوامع والمواقع التخزينية للأقماح المحلية موسم 2022 المجهزة بالإضاءة التابعة للجهات المسوقة الرئيسية في استلام الاقماح المحلية موسم 2022 لحين الانتهاء من استلام الأقماح من آخر مورد للقمح داخل وأمام الموقع التخزيني وبحد أقصى حتى منتصف الليل (الساعة الثانية عشرة).
توريد الأقماح المحلية موسم 2022 بالمواقع التخزينية
ويشمل التوجيه الوزاري قيام مديريات التموين بالمحافظات بالمتابعة اليومية لتوريد الأقماح المحلية موسم 2022 بالمواقع التخزينية والتنسيق مع كل الجهات المعنية بالتوريد للعمل على التيسير على الموردين وانتظام عمل اللجان بتلك المواقع لمنع حدوث ازدحام بهذه المواقع، كما وجه القرار الوزاري للجهات المسوقة أو التجار المتعاقدين معها لتوريد ونقل كميات من الأقماح المحلية موسم 2022 بالمواقع التخزينية التابعة لهذه الجهات بموجب تصريح نقل خارج المحافظة والمعتمد من الجهة المسوقة بتسليم صورة من هذا التصريح لمديرية التموين والتجارة الداخلية أو الإدارات التموينية التابعة لها بالمحافظة المنقول منها الأقماح.
نقاط استلام الأقماح يصل عددها إلى 450 نقطة
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، بأن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات بالمديريات تتابع لحظة بلحظة ما يتم أمام نقاط استلام الأقماح والتي يصل عددها إلى 450 نقطة تتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر، وأكد أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجَّه بسداد مستحقات الموردين والمزارعين خلال 48 ساعة من التوريد، مشيرا إلى أن الدولة وفرت جميع الاعتمادات المالية لذلك.