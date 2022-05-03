وزير التموين .. صرف ثلاثة أيام من حصص الدقيق لكل المخابز

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كل المخابز صرفت حصة ثلاثة أيام دقيق قبل العيد، للعمل أثناء العيد دون عائق، وأشار إلى أن المخابز تعمل بكامل طاقتها لإنتاج رغيف خبز للمواطن، مشيرا إلى أن مواعيد فتح وغلق المخابز عادت إلى ما قبل شهر رمضان المبارك.

عمليات إنتاج الخبز تسير بسلاسة

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتابع يوميًا الأنشطة التموينية من خلال غرفة العمليات المركزية الموجودة بالوزارة إضافة إلى غرف العمليات المركزية بكل مديرية تموين مؤكدًا أن عمليات إنتاج الخبز تسير بسلاسة ولم يصل لغرفة العمليات المركزية أي شكوى حتى الآن.

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة، أحمد كمال، إلى أن إنتاج المخابز يوميًا يتراوح ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف خبز يوميًا مشيرًا إلى أن السيد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على المديريات والقطاعات الرقابية بالوزارة بتسيير حملات يومية على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية للتأكد من التزامها بمواعيد فتح المحال والمخابز بالمواعيد المقررة والتزامها بتقديم الدعم المقرر لكل مواطن سواء من الخبز او السلع التموينية، بالكميات والاسعار المناسبة.

تسيير حملات يومية على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية

وأكد المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أن كل الأنشطة التموينية تسير كالمعتاد بعد التوجيهات التى أصدرها الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للقطاعات الرقابية والمديريات مشيرا إلى أن غرف العمليات تتابع الأمر لحظة بلحظة سواء بالمخابز أو بمنافذ صرف السلع التموينية.