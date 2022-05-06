«الإدارة الزراعية بطامية»: الظروف الجوية ساعدت في زيادة إنتاج القمح

أكد المهندس عماد محمود الحداد، مدير الإدارة الزراعية بمركز طامية في محافظة الفيوم، أنّ حصاد القمح في الفيوم بدأ في 1 إبريل الماضي ومستمر حتى 15 أو 20 مايو الجاري: «المحصول مبشر بالخير، وجرى زرع 35 ألف و565 فدان في الطامية، بزيادة عن الموسم الماضي بنحو 500 فدان».

وأضاف «محمود» في حواره مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ الظروف الجوية ساعدت كثيرا في زيادة إنتاج القمح، إذ نضج المحصول بسبب استقرار درجات الحرارة وزاد الإنتاج.

السياسة الصنفية

وتابع مدير الإدارة الزراعية بمركز طامية بمحافظة الفيوم: «نزرع بسياسة صنفية، واخترنا أصنافا مقاومة للآفات والأمراض والأصداء والأعلى إنتاجية ومناسبة للتربة الزراعية في الفيوم، وزرعنا 5 أصناف هي مصر 1 ومصر 2 ومصر 3 وسخا 95 وجيزة 171».

وأشار المهندس عماد محمود الحداد مدير الإدارة الزراعية بمركز طامية بمحافظة الفيوم، إلى أن هناك أكثر من طريقة للحصاد مثل الحصاد اليدوي، والحصاد بالميكنة، وحصاد مختلط بين الحصاد اليدوي والميكنة.

الحقول الإرشادية

من جهته، قال المهندس نصر شعبان مدير الإرشاد الزراعي بمركز طامية، إنّ الحقول الإرشادية تشرف عليها مركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إذ يتم اختيار الحقول الإرشادية على الطريق لمتابعة كل التوصيات التي تتم ويجرى اختيار المزارعين لنشر الأصناف الجديدة التي طرحها مركز البحوث الزراعية.