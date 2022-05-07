أسباب انتشار التهاب الكبد الغامض للأطفال.. منها تربية الكلاب والباراسيتامول

مع تصاعد القلق في العالم مما بات يعرف بـ«التهاب الكبد الغامض»، الذي ينتشر بين الأطفال، حيث كشف مسؤولون من وزارة الصحة في بريطانيا عن سببين رئيسيين للانتشار «المقلق» لالتهاب الكبد الحاد بين الأطفال في البلاد، وما المعيشة مع «كلب أليف»، أو تناول عقار «الباراسيتامول»، مما يعني أن انتشار التهاب الكبد بين الأطفال قد يكون بسبب المستويات العالية من ملكية الكلاب في البلاد، بحسب ما نقلته «سكاي نيوز عربية».

تربية الكلاب تتسبب في الإصابة بالتهاب الكبد الغامض

ووجد خبراء الصحة أن من ضمن 92 حالة في جميع أنحاء بريطانيا، كانت 64 حالة في الأطفال الذين كانوا من عائلات تملك كلابا أو تعرضوا للكلاب، وذلك وفقا لبيانات من وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، مشيرين إلى أن انتشار استخدام الباراسيتامول يعتبر متسقا مع الإرشادات الخاصة بإدارة المرض الحاد عند الأطفال.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور «محمد شبيب» استشاري الأطفال وحديثي الولادة في تصريح خاص لـ«الوطن» إن تناول الجرعات العالية من «الباراسيتامول» قد تؤدي إلى إصابة الأطفال بالالتهاب الكبدي، مشيرا إلى أن وزارة الصحة لم تسجل حتى هذه اللحظة أي إصابة: «الحمد لله منظمة الصحة ما أعلنتش عن تواجد أي حالة في مصر لحد الآن».

الوجبات غير الصحية واستخدام أدوات الآخرين قد تصيب الطفل بالالتهاب الكبدي

وتابع «شبيب» أن تناول الأطفال للوجبات غير الصحية واستخدام الأدوات الشخصية الخاصة بالآخرين في العموم قد تصيب الطفل بالالتهاب الكبدي، لافتا إلى أنه عندما تلاحظ الأم ارتفاع درجة حرارة الطفل، يجب عليها متابعة لون العين: «لما الطفل تكون درجة حرارته مرتفعة والأم تلاحظ لون عينه ولون كان فيها اصفرار تذهب للطبيب».

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها تواصل تلقي عشرات البلاغات عن إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد لم يحدد سببها بعد، مقدرة عددها بنحو 230 في مختلف أنحاء العالم، حيث سجلت غالبية هذه الحالات في أوروبا كما أنه يصيب الأطفال دون العاشرة، ومن أعراضه اليرقان والإسهال والتقيؤ وآلام البطن.