توقعات أسعار الذهب الأيام القادمة في مصر.. «لو ناوي على الجواز اشتري 12 جرام»

الحديث عن وقف بيع وشراء الذهب أمس، ونفي حدوث ذلك من قبل غرفة الذهب التجارية، أدى ذلك لإرباك المشهد في السوق المصرية، الأمر الذي تسبب في ارتفاع عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» حول توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة في مصر لمعرفة المؤشرات الأولية لصعود أو هبوط المشغولات الذهبية.

المعدن الأصفر لن ينخفض إلا بانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية

ووفقا لـ عادل راضي، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة، فإن توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة في مصر تشير إلى أنه لن ينخفض المعدن الأصفر إلا إذا انتهت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث ثبت بالدليل القاطع أن روسيا وأوكرانيا لديهم حصة كبيرة في تمويل ثلث غذاء العالم.

وأضاف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية «تلك الأزمة أدت لإضعاف اقتصاديات العالم أجمع وطول ما الحرب قائمة هيستمر التضخم حتى تنتهي الحرب والأسعار هتزيد»، لافتًا إلى أن ارتفاع الذهب في الوقت الراهن غير طبيعي كونه مرتبطا بأزمات وبمجرد انتهاء الأزمة ينتهي التضخم وتنخفض الأسعار كافة.

راضي: اللي عايز يتجوز يشتري 12 جرام ذهب

وأوضح «راضي»، أن المواطن المقبل على الزواج والخطوبة يمكنه شراء 12 جرام ذهب بقيمة مالية تقدر بين 10 و15 ألف جنيه وأن تلك القيمة الجرامية تساعده في شراء دبلة وخاتم ومحبس، ناصحًا المقبلين على الزواج بشراء الاحتياجات الأساسية فقط «خد على أد احتياجك متجبش كميات أكبر».

ونصح رئيس الشعبة المستثمرين بالشراء في حال هبوط السعر في الأسواق، وأن الأفضل للاستثمار في الذهب هو شراء السبائك والجنيه الذهب كون مصنعيتها ضئيلة بالنسبة لباقي المشغولات الذهبية الأخرى «المحل اللي بيبيع بمصنعية أقل خد منه.. والوقت مناسب ممكن تبيع وتشتري».

وأشار «راضي» إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت سجَّل 2245 جنيها، عيار 18 سجل اليوم 1030 جنيها، وعيار 24 سجل نحو 1423 جنيها.