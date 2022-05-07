«التنسيقية» تنعى شهداء هجوم سيناء.. وتؤكد دعمها الكامل للقوات المسلحة

تنعى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة الذين سقطوا في الهجوم الغادر، الذي نفَّذته عناصر تكفيرية في منطقة سيناء.

وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعمها الكامل للقوات المسلحة المصرية، في استمرار أعمالها البطولية والقتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

عناصر تكفيرية وراء الهجوم

كان المتحدث العسكري أعلن قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة.

شهداء ومصابون

وأسفر الهجوم الغادر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد، وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.