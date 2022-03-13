أمينة وطارق الشيخ يغنيان «سيجارة جابت جوان» في خطوبة ابنة عبد الباسط حمودة.. وبكاء الليثي

يحتفل الفنان عبد الباسط حمودة، بخطوبة ابنته في أحد الأندية الكبرى بمنطقة القاهرة، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء ونجوم الوسط الفني من أبرزهم أمينة، محمود الليثي، ومحمد عدوية، وأحمد عدوية، طارق الشيخ.

وحرص الفنان طارق الشيخ على الغناء مع أمينة، حيث تشاركا في أغنية «سيجارة جابت جوان»، وغنى الفنان محمود الليثي بعضا من أغنياته القديمة والحديثة، وتفاعل معه الحضور، حيث بكى وهو يقول لعبدالباسط حمودة «أنا بغني في فرح بنتي، وأنت عم الشغلانة وأنا اتربيت على إيدك، واللي مغناش لـ عبد الباسط حمودة ميعرفش حاجة».

عبد الباسط حمودة يستعد للسفر بعد العيد للمشاركة في مسرحية

وقال الفنان عبد الباسط حمودة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه يستعد للسفر بعد عيد الفطر المبارك مع الفنانة أمينة لمشاركتهم في مسرحية، رافضا الإفصاح عن أي تفاصيل احتراما للجهة المنتجة.

عبد الباسط حمودة يطرح عددا من الأغاني مع مطربي المهرجانات

وطرح عبد الباسط مجموعة من الأغاني الفترة القليلة الماضية، مع عدد من مطربي المهرجان، منها أغنية «يا أصفر» مع مطرب المهرجانات مسلم، الذي حققت ما يقارب من 8 ملايين مشاهدة عبر قناة الأخيرة على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

عبد الباسط حمودة ينضم لمسلسل «أولاد الهلالية»

وانضم حمودة مؤخرا لفريق عمل مسلسل «أولاد الهلالية»، بطولة الشقيقين حسين فهمي ومصطفى فهمي، عفاف شعيب، أحمد سعيد عبد الغني، نجلاء بدر، شيري عادل، بسام رجب، مادلين طبر، حمدي الوزير، وفتوح أحمد، شريف خير الله، ومن تأليف سليمان دياب، ومن إخراج فتحي عبد العزيز، حيث إن المسلسل دراما اجتماعية صعيدية 30 حلقة من تأليف سليمان دياب وإخراج فتحي عبد العزيز.