«المهندسين» تنعى شهداء هجوم غرب سيناء.. وتؤكد دعمها للقوات المسلحة

تنعى نقابة المهندسين المصرية، نقيبا وهيئة مكتب ومجلسا، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الوطن والواجب من رجال القوات المسلحة الذين نالوا الشهادة اليوم خلال تصديهم لمجموعة من العناصر التكفيرية خلال هجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء.

حادث إرهابي غاشم

وأعربت النقابة عن إدانتها لهذا الحادث الإرهابي الغاشم، عبر بيان جاء فيه: «أحر التعازي وصادق المواساة للقوات المسلحة المصرية ولعائلات الشهداء، وخالص الدعوات أن يسكنهم الله فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

العمليات الإرهابية تستهدف الوطن

واستنكر البيان بشدة العمليات الإرهابية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن، مؤكدا كامل الدعم والمؤازرة للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب الخسيس والجماعات الظلامية التي تستهدف أرواح المصريين ومصالح الوطن.