البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية بالصومال

أدان البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة حلني العسكرية بالقرب من مطار العاصمة مقديشيو، وأسفر عن وفيات، معتبرا الهجوم الذي تبنته حركة «الشباب» الإرهابية تهديدا خطيرا للمنشآت الحيوية وترويع الآمنين، الذي أسفر عنه تعليق جميع الرحلات الجوية.

وأكد البرلمان العربي، دعمه الكامل لجهود الصومال فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها، ومساندتها فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال العدائية الإرهابية، وتثبيت الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، داعيا المجتمع الدولي لدعم الصومال لمكافحته للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف نشر العنف والخراب والدمار في البلاد.