العثور على جثة سائح مصري يحمل الجنسية الكندية بعد فقدانه في جبل موسى

عثر أهالي مدينة سانت كاترين، اليوم، على جثة خلف دير سانت كاترين لشاب في العقد الثالث من العمر.

وتلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة السياحة بمدينة سانت كاترين، بالعثور على جثة شاب في أحد المناطق الجبلية التابعة لجبل موسى بمدينة سانت كاترين، وتبين أن الشاب يدعى ستيفن رضا ريمون، 32 سنة، مصري، ويحمل الجنسية الكندية، ويقيم في مصر الجديدة، وعثر على جثته اليوم السبت، ملقى علي ظهره، ويوجد آثار دماء على الوجه وأجزاء من الجسم.

الشاب الراحل زار المدينة مع أصدقائه

وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه، إنّ الشاب زار مدينة سانت كاترين، الخميس الماضي، من مدينة دهب برفقة مجموعة من أصدقائه، لزيارة المدينة والصعود إلى جبل موسى، وطلب الراحل الصعود إلى جبل كاترين إلا أن الدليل رفض وقال: «لا يمكن الصعود إلى جبل كاترين دون الحصول على تصريح»، واتجه ليلة الخميس إلى رحلة الصعود جبل موسى.

أضاف المصدر، أنّ الشاب تخلف عن المجموعة وهرب محاولا الوصول إلى جبل كاترين وحده، وفي الصباح توجه الجميع إلى دير سانت كاترين إلا أنهم لم يعثروا على ستيفن الذي كان برفقتهم، وأخطرت الأجهزة الأمنية بفقدان الشاب الثلاثيني.

البحث 48 ساعة عن الشاب

واستمر البحث 48 ساعة دون جدوى، حيث خرج الأدلاء للبحث في الجبال الواقعة في طريق جبل موسى، وبالفعل عثروا على الشاب جثة هامدة، وأخطروا الأجهزة الأمنية، ونقل الجثمان إلى مستشفى سانت كاترين المركزي، وطلبت النيابة العامة تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة وكتابة تقرير من قبل الطب الشرعي.

وأشارت المعاينة الأولية للجثة، بأن الوفاة حدثت نتيجة السقوط من مكان مرتفع، والدماء تغطي وجهه، وطلبت النيابة العامة تحريات مباحث سانت كاترين حول الواقعة، للتأكد من أن الوفاة ليس بها شبهة جنائية.