تفاصيل زيارة 2000 سائح إلى سانت كاترين بجنوب سيناء.. اختفت الثلوج

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين في تصريح لـ«الوطن» اليوم الأحد، إن الأحوال الجوية تحسنت في المدينة واختفت الثلوج من فوق قمم الجبال، موضحًا أن المدينة استقبلت آلاف السياح ليلة أمس خلال زيارة يومية، وأشار إلى أن السياح يأتون إلى المدينة في المساء ويغادرون في الصباح بعد قيامهم برحلة اليوم الواحد، ويقومون بالصعود إلى الجبل في رحلة شاقة سيرًا على الأقدام أو علي ظهور الجمال.

2000 سائح في سانت كاترين

قال رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت 2000 سائح من جنسيات مختلفة، وقاموا بتنفيذ برنامج الزيارة الذي يشمل:

１- صعود جبل موسي في رحلة تبدأ من خلف دير سانت كاترين وحتي قمة الجبل وتستغرق خمس ساعات تقريبا.

２- مشاهدة شروق الشمس من علي قمة جبل موسي في الخامسة فجرا.

３- النزول من الجبل وتناول الأفكار في الطريق.

４- زيارة دير سانت كاترين والتعرف علي محتوياته.

５- زيارة كنيسة التجلي بالدير.

６- مغادرة المدينة من الساعة ١٢ ظهرا والعودة إلي شرم الشيخ أو دهب.

الانتهاء من تطوير مدخل الدير

أكد اللواء طلعت العناني، الانتهاء من مشروع تطوير مدخل دير سانت كاترين بنسبة 60%، بعد تركيب الجرانيت في الأرض لمسافة 1.6 كيلو متر تقريبًا، وقال إن المشروع يتبع التجلي الأعظم، ويضم تطوير المدخل المؤدي إلى الدير بداية من الطريق الرئيسي وحتى مدخل الدير.

وتابع أن المشروع يتضمن إقامة موقف للأتوبيسات، والسيارات الكهربائية التي تنقل السياح من البوابة الرئيسية حتي مدخل الدير، وتطوير منظومة المراقبة الأمنية، وتطوير منطقة البازارات.