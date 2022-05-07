«التجمع» ينعى شهداء القوات المسلحة ويؤكد دعمه لجهود اقتلاع جذور الإرهاب

نعى حزب التجمع، بخالص الحزن والأسى، ضابطا و10 جنود من أبناء القوات المسلحة استشهدوا، نتيجة الهجوم الإرهابي بمنطقة شرق القناة.

شهداء الوطن

ونعى «التجمع» في بيان منذ قليل، شهداء الوطن، راجيا تمام الشفاء للمصابين، ومؤكدا دعمه المستمر للقوات المسلحة وجهاز الشرطة وكل الأجهزة المعنية في الدولة في التصدي لكل التنظيمات الإرهابية بكل السبل واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لاقتلاع جذور الإرهاب، وعاشت مصر وطناً آمناً لكل المصريين.