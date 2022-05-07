المفتي ينعى شهداء هجوم غرب سيناء الإرهابي: «قدموا أرواحهم فداء للوطن»

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا في استهداف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء.

وأسفر صد الهجوم عن استشهاد ضابط وعشرة جنود، وإصابة خمسة أفراد، حيث أشاد المفتي ببسالتهم في التصدِّي للهجوم الإرهابي الخسيس وإحباطه.

الهجوم الإرهابي

وكان المتحدث العسكري قد أعلن مساء السبت أنَّ مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من قِبل العناصر المكلفة بالعمل في النقطة؛ ممَّا أسفر عن استشهاد ضابط وعشرة جنود، وإصابة خمسة أفراد، وتجري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء، هذا وتؤكِّد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

وقال مفتي الجمهورية في بيان له إن شهداء الهجوم الإرهابي الآثم قدَّموا أرواحهم بطيب خاطر فداءً لوطننا الغالي مصر؛ ليسطِّروا بدمائهم الطاهر صفحةً جديدة في تاريخ مواجهات جماعات الإرهاب الأسود، وليجدِّدوا العهدَ في التضحية والفداء للحفاظ على تراب وطننا الغالي.

وشدَّد مفتي الجمهورية على أنَّ الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان، وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لكونهم يتصدَّون بكلِّ قوة وبسالة لعملياته الإجرامية، ويقدِّمون أرواحهم بطيب خاطر دفاعًا عن مصرنا الغالية.

ودعا مفتي الجمهورية جموعَ الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم الجيش والشرطة بكل قوة في حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب.

كما تقدَّم مفتي الجمهورية بخالص العزاء للقوات المسلحة ولأسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا الله -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّدهم بموفور رحمته، ويُسكنهم فسيح جناته، ويُلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن تنعم مصرُنا الغالية بالأمن والاستقرار.