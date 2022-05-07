«الاختيار واجعهم».. سر هجوم الإخوان على المسلسل بعد فضح مؤامراتهم

حملة ممنهجة شنَّتها جماعة الإخوان الإرهابية، ضد مسلسل الاختيار الجزء الثالث، بعد النجاح الذي حققه المسلسل خلال شهر رمضان المبارك في كشف وفضح ممارسات الجماعة خلال عام حكمهم في عهد الرئيس الإخواني محمد مرسي.

واتبعت العناصر التابعة لجماعة الإخوان ولجانها الإلكترونية أسلوب الهجوم المكثف على صفحات صناع المسلسل من ممثلين وإخراج.

مسلسل الاختيار 3 يسبب الذعر

وتسبب مسلسل الاختيار في الجزء الثالث حالة من الذعر والرعب لدى جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي، بعدما وثَّق المسلسل الكثير من المواقف التي كشفت الوجه القبيح لجماعة الإخوان التي سعت خلال فترة حكمها إلى أخونة الدولة ومؤسساتها مهما كلف الأمر دون النظر إلى الشعب المصري.

وكشف مسلسل الاختيار بطولة النجوم، أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز، عن ممارسات جماعة الإخوان خلال فترة حكمهم، كما وثَّق جرائم الإخوان في حق الشعب المصري، والقوات المسلحة والشرطة.

حلقات مسلسل الاختيار تكشف المستور

وتناولت حلقات مسلسل الاختيار 3، فيديوهات فضحت قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ومخططاتهم للسيطرة على الدولة، وعلى رأسهم خيرت الشاطر الذي أراد باعتصام رابعة أن يجعل منه دولة داخل الدولة، من خلال توفير الأكل والشرب والسلاح للعناصر التابعة للجماعة، والتي تم تدريبها تحت قيادة أسامة ياسين وزير شباب الإخوان.

في المقابل، واجهت جماعة الإخوان الإرهابية، النجاح الذي حققه المسلسل بإعطاء توجيهات مباشرة إلى لجانها الإلكترونية عبر المنصات المختلفة، وذلك من أجل الهجوم على صناع مسلسل الاختيار 3، عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت الحملة الممنهجة منذ أيام قليلة مع نهاية مسلسل الاختيار.

فاروق: الاختيار حارب تزييف التاريخ

من جانبه، قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون تيارات الإسلام السياسي، إن مسلسل الاختيار حارب تزييف التاريخ.

وأضاف فاروق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه منذ عرض مسلسل «الاختيار» لم تتوقف الحملات الممنهجة من جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع أن مسلسل الاختيار يجب تصنيفه من المسلسلات التاريخية وهناك تخوفات حقيقية لدى جماعة «الإخوان» من مسلسل «الاختيار»، ومشروع الدراما والسينما الوطنية الذي شرعت فيه الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، باعتباره يشكل تهديداً لمستقبل الجماعة الفكري والسياسي والتنظيمي.

واستكمل، أن الاختيار يسبب الذعر لدى الجماعة لأنه يتناول الأحداث والوقائع الموثقة التي لا تقبل الشك أو التزييف وطرحها أمام الرأي العام، وقطع الطريق على الجماعة للتلاعب بتاريخ تلك المرحلة بالأكاذيب الملفقة والتخفي.