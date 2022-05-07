«الشيوخ» يدين الحادث الإرهابي غرب سيناء: ندعم القوات المسلحة

نعى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم السبت 7 مايو إثر تصديهم وإحباطهم لمحاولة الهجوم على إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء.

الأعمال الإرهابية لن تضعف قواتنا المسلحة

وأدان مجلس الشيوخ بكل شدة تلك الأعمال الإرهابية اليائسة التي لم ولن تفت في عضد رجال قواتنا المسلحة الذين تترسخ عقيدتهم في افتداء وطنهم بأرواحهم لتطهير أراضيه من براثن الإرهاب والجماعات الظلامية.

ندعم القوات المسلحة

ويؤكد مجلس الشيوخ على وقوفه خلف القوات المسلحة داعما لها في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمن وسلامة واستقرار الوطن.