أحمد سعد لـ«الوطن»: استقرار حياتي الزوجية سبب نجاحي وتصدري التريند

قال الفنان أحمد سعد إن سبب نجاحاته الأخيرة يعود الفضل فيها إلى زوجته علياء البسيوني التي تزوجها منذ أكثر من عام، وأنها السبب الرئيسي وراء النجاح الذي حققه في الفترة الأخيرة، وتصدر بسببه تريند مصر والوطن العربي بأغنيات «عليكي عيون» و«سيرينا يا دنيا» و«صاحبي الجدع»، ومؤخرا مشاركته في أحد مشاهد مسلسل الكبير أوي 6 الذي عرض في رمضان بطولة الفنان أحمد مكي.

أحمد سعد: حياتي الزوجية مستقرة

وأوضح الفنان أحمد سعد في حديثه لـ«الوطن»، أن الاستقرار في الحياة الزوجية أمر رائع، قائلًا: «الحياة الشخصية والزوجية حاليًا مستقرة وفي أفضل حال، وهو ما انعكس علي وجعلني أقدم أعمالًا جيدة ورائعة منها أغنيات (عليكي عيون) و(صاحبي الجدع) و(سيرينا يا دنيا)».

وأضاف «سعد» أنه يشعر بسعادة وفرحة كبيرة بعد ولادة ابنته «عليا»، قائلًا: «أنا سعيد باستقرار حياتي، والتي أنعم فيها الله علي بابنتي عليا».

أحمد سعد يرزق بابنته عليا من زوجته علياء البسيوني

وكان سعد قد أوضح في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أنه أصبح بعد ميلاد ابنته «عليا» يعمل عملًا إضافيًا بجانب عمله كمطرب وهو العمل كـ «بيبي سيتر».

ومن المقرر أن يحيي أحمد سعد حفلا غنائيًا اليوم 7-5-2022، في دولة الكويت مع عدد من المطربين الشباب من الكويت، وذلك بعد أن أحيا منذ أيام حفل عيد الفطر المبارك والذي أقيم في الحديقة الصينية رفقة كلا من بهاء سلطان ورامي جمال ولفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إليه بعد ارتدائه لـ«تي شيرت» ممزق في إطلالة غريبة.

وكان «سعد» قد تصدر التريند في مصر والوطن العربي مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير أوي 6 مع الفنان أحمد مكي، حينما قدم عرضًا مع «حزلئوم» خلال مهرجان المزاريطة السينمائي.