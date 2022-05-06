أحمد سعد لـ«الوطن»: بقيت شغال «بيبي سيتر» بعد ميلاد بنتي «عليا»

سخر الفنان أحمد سعد من حياته اليومية بعد أن رزقه الله بطفلته «عليا» من زوجته علياء البسيوني، والتي رزق بها منذ أيام قليلة مع نهاية شهر رمضان المبارك.

أحمد سعد يحيي حفل العيد في الحديقة الصينية

وقال أحمد سعد لـ«الوطن» إنه استرجع ذكريات تربيته لأولاده مرة أخرى مع إنجاب زوجته لطفلته «عليا»: «شعور حلو أوي إنك تكون أب مرة تانية، ولكن هذه المرة أصبحت لدي مهنة أخرى غير الغناء وهي أنني أصبحت بيبي ستر للطفلة».

أحمد سعد كان أحيا، أمس، حفلا غنائيا بالحديقة الصينية رفقة كل من رامي جمال وبهاء سلطان، وقدم خلال الحفل نخبة من أهم وأشهر أغنياته، منها «ملوك وسيرينا يا دنيا، وبحبك يا صحبي وأشكي لمين».

أحمد سعد يحيي حفلا في الكويت

كما سافر اليوم إلى دولة الكويت من أجل إحياء حفل غنائي كبير بمناسبة عيد الفطر المبارك هناك.

يذكر أنّ أحمد سعد تصدر محركات البحث خلال الأيام الماضية بعد ان ظهر كضيف شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير أوي 6 مع الفنان أحمد مكي.

وتفاعل الجمهور مع مشهد رقص أحمد سعد مع «حزلقوم»، وحقق نحو مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، وهو المشهد الذي جرى عرضه بالحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 6، ضمن حلقات مهرجان المزاريطة السينمائي، بحضور عدد من نجوم الفن.

يذكر أن أحمد سعد كان طرح مؤخرا أغنية «صاحبي الجدع»، مع الطفل محمد أسامة، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الكريم.