في مسلسل جزيرة غمام.. خلدون يصنع السحر لابنة الشيخ عجمي وعرفات يتصدى له

ما زال مسلسل جزيرة غمام، يسيطر على انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا مع المفاجآت التي فجرها المسلسل مثل محاولة خلدون إيذاء درة ابنة الشيخ عجمي عمدة الجزيرة، واتباع كبير مطاريد الجبل غاشي للشيخ عرفات، ظهر ذلك في الاقتباسات الرائجة عبر السوشيال ميديا المأخوذة عن المسلسل.

خلدون يسيطر بسحره على ابنة الشيخ عجمي

شهدت الحلقة الـ29 من مسلسل جزيرة غمام، محاولة خلدون الذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي، صنع عمل لـ«درة» ابنة الشيخ عجمي الذي يقوم بدوره الفنان رياض الخولى، فى محاولة للسيطرة عليها وبالتالى إخضاع والدها «عجمي» لسيطرته، وظهر خلدون وهو يجلس فى منزله وبجانبه الغجرية «زين المواصف» وهم يطلبون من درة أن تسير ذليلة خاضعة حافية بين أهل الجزيرة، وبالفعل تخرج درة بلا غطاء رأس كما هو متعارف بين نساء الجزيرة وتسير حافية.

ولكن الشيخ عرفات، يقوم بدوره الفنان أحمد أمين، الذي عاد مؤخرا للجزيرة بصحبة كبير مطاريد الجبل غاشي والذي يقوم بدوره الفنان ضياء عبد الخالق، يدرك أن سحر أسود يقام فى الجزيرة، ويبدأ فى محاولة كسره بالدعاء إلى الله ونداء درة للقدوم إليه، وينجح عرفات فى التغلب على سحر خلدون بقوة إيمانه وتذهب درة ابنة الشيخ عجمي إليه ولا تتجه إلى حيث يجلس خلدون الذي ينتفض غاضبا موجها حديثه إلى الغجرية «زين المواصف» بأن عرفات عاد إلى الجزيرة

عرفات يمسح الكلام فى كتاب الشيخ مدين

وفى مشهد آخر يظهر الشيخ عرفات وهو يقوم بالتفتيش فى منزل خلدون، بينما يدخل الأخير فجأة ويتحدث إليه قائلا: «أنا قولت مشيت من غير رجعة»، فيرد عرفات قائلا: «ادينى رجعت»، فيرد خلدون: «ما خلاص البلد فى يدي وتحت رحمتى، قدرت على طرابزين المنبر وطلعت عليه، مش هاقدر عليك أنت، دورت عليك فى كتاب الشيخ مدين، ملاقتكش بس لاقيت البلد كلها» فيرد عرفات: «اللى يدور على عيوب الناس يبقى معيوب وعايب»، وهنا تحدث معجزة عرفات، بعد أن لمس الكتاب حيث يختفى كل الكلام المكتوب فيه، ويغضب خلدون ويسأل عرفات: «الكلام راح فين يا عرفات» فيشير عرفات إلى قلبه أى أن الكلام محفوظ فى قلبه، فيرد خلدون وهو مازال غاضبا: «اطلع بره»