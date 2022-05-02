وفاء عامر: مسلسل جزيرة غمام من أهم الأعمال الدرامية المقدمة خلال 100 سنة

تحدثت وفاء عامر عن دورها بمسلسل جزيرة غمام الذي عرض بالسباق الرمضاني، وعن الأشياء التي جذبتها خلال العمل، قائلة إنه يحترم عقلية المشاهد ويعيد مرة أخرى الصدارة للدراما المصرية للصدارة، موضحة أن المسلسل من أهم الأعمال التي قدمت خلال 100 سنة.

وفاء عامر واللهجة الصعيدية

وأضافت وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة، أنها لم تخف عندما عُرض عليها المسلسل، بسبب حبها الشديد للدراما الصعيدية، لأنها دراما كل بيت، ومشاكلها موجودة في كل مكان، كما أن اللهجة الصعيدية يوجد بها جمل تحتوي على كثير من المعاني وتعبر عن كثير من المواقف في الحياة اليومية.

وعن عبد الرحيم كمال مؤلف مسلسل جزيرة غمام، قالت «عامر» إنه يوجد بينه وبين الجمهور عمار كبير، إذ ينتظر أعماله من وقت لآخر.

كما تحدثت عن المخرج حسين المنياوي، موضحة أنه متمكن من أدواته، ومدير التصوير إسلام عبد السميع والديكور لهما دور كبير في نجاح المسلسل.

أكثر المشاهد المقربة منها

أما عن بداية التحضير لدور هلالة عندما جاء لها السيناريو، قالت إنها عندما قرأت الورق تحمست له للغاية، كما تحمست أيضا للمشهد الذين تحدثوا به عن الانقسام وعن عدم فهم معنى كلمة الوطن بأنه لايقصد به الصعيد فقط، وإنما مصر والوطن العربي بأكمله، وهو من أقرب المشاهد لقلبها.