هالة خليل تكشف كواليس كتابة مسلسل أحلام سعيدة «كان مستحيل يتعمل»

كشفت المؤلفة والمخرجة هاله خليل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك كواليس كتابه مسلسلها الرمضاني «أحلام سعيدة» بطولة النجمة يسرا.

وكتبت هالة خليل «الصيف اللي فات قابلت الأستاذ جمال العدل بالصدفة وكنت في منتهي الاحباط واليأس بعد الرقابه مارفضت منحي تجديد تصريح تصوير شرط المحبة، اللي بشتغل عليه من أكتر من خمس سنين، وكنت أخيرا وبعد جهد جهيد وطول انتظار داخله أصوره.. الاستاذ جمال قرر ألا يتركني لليأس والاكتئاب.. فعرض عليا أكتب سيناريو فيلم جديد من إنتاجه.. وظل يتابعني بشكل شبه يومي، ويبث فيّ الحماس حتى انتهيت من كتابة السيناريو.. ولكن وقتها كان التحضير للموسم الرمضاني قد بدأ.. فطلب مني فكرة مسلسل ليسرا.. وكان أحلام سعيدة واحد من سيناريوهات الافلام التي كتبتها منذ أعوام ثم كان مصيرها جنب أخواتها في درج المكتب، لا لشيء إلا لأنها بطولة نسائية ككل اعمالي ما يجعل العثور على إنتاج مسألة شبه مستحيلة».

أحلام سعيدة كان حظه حلو إنه يخرج للنور

وأضافت هالة خليل «لكن حظ أحلام سعيدة كان أفضل من البقية لأن موافقة جمال العدل علي تحويله إلى مسلسل منحه فرصه للخروج للنور. وبعد اتفاقنا على كتابته وإخراجه شعرت أن الوقت لن يسمح لي بالقيام بالمهمتين، وكان لا بد من الاعتذار عن الكتابة أو الإخراج.. ونظرا لارتباطي بالموضوع وبالشخصيات كان من الصعب ترك الكتابة لغيري، فاعتذرت عن الإخراج، وتولي المخرج الكبير عمرو عرفة مهمة الإخراج وسوف أتحدث عن تلك التجربة الجديدة والغريبة بالنسبة لي في بوست لاحق».

واختتمت هالة قائلة «بكتب البوست ده علشان أقول أن دور المنتج الحقيقي مش أنه يستنى السيناريوهات تجيله، ولكن أن يبحث عنها وعن المبدعين والموهوبين وأصحاب المشاريع وأن يكون بخبرته وإخلاصه قوة دافعه لكل هؤلاء، يزيل العقبات ويشحن الطاقات ويمنح الثقه والإيمان».

مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، نبيل نور الدين، انتصار، تامر هجرس، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.