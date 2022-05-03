هالة خليل: قابلت شخصيات مسلسل أحلام سعيدة في الواقع

قالت هالة خليل مؤلفة مسلسل «أحلام سعيدة»، إنها تابعت ردود أفعال الجمهور حول المسلسل، الذي تفاعل بعد غرض عدة حلقات، عقب وضوح السياق الدرامي، مشيرة إلى أنها كانت كتبت هذا العمل من أجل الظهور في فيلم، لكنها حولته إلى مسلسل، موضحة أنها تحب الكتابة، ولديها أفكار عديدة، وتريد دائما إخراجها في صور قصص عديدة.

معرفتها بالشخصيات الحقيقية لأبطال المسلسل

أضافت «خليل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة on مساء الاثنين، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنها سعت لتقديم أدوار كوميدية، بحيث لا تكون كل أعمالها جادة، موضحة أن أبطال المسلسل شخصياتها تعرفها في الحقيقي، وحاولت أن تقدم الشخصيات بخفة، حتى لا يسأم الجمهور، لافتة إلى أنها تحضر فيلم في الفترة المقبلة، وسيقدم في شكل كوميدي أيضا.

تجهيز لفيلم مع جمال العدل الفترة المقبلة

تابعت مؤلفة مسلسل أحلام سعيدة: «أنا بجهز فيلم مع المنتج جمال العدل، بعد ما حولنا الفيلم لمسلسل، وسألني على حاجة تليق على الفنانة يسرا، قلتله القماشة ينفع تتفرد تبقى فيلم، وكده العمل بقى أفضل، لكن لسه هنشوف لموضوع الفيلم، وأصعب شخصية في المسلسل هي شخصية فريدة، يسرا قالتلي الناس هتكرهني في المسلسل بشخصية فريدة دي والله، وعكست شخصيات كتيرة بتصرفات مختلفة».

النجوم المشاركين في الحدث

شارك في مسلسل أحلام سعيدة الفنان غادة عادل والفنانة الكبيرة يسرا والمطربة مي كساب وكوكبة كبيرة من النجوم.